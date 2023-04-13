Герой спецоперации «Z» младший сержант Столяров уничтожил диверсантов на пути колонны

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Одна минута решает исход баталии, один час — успех кампании, один день — судьбу империи!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Мужественные подвиги достовернее слов».

ТОЧНЫМ ОТВЕТНЫМ АРТУДАРОМ УНИЧТОЖИЛ ВРАГА

Гвардии ефрейтор Кирилл Семов

«В ходе выполнения боевой задачи экипажу гвардии ефрейтора Семова была поставлена задача по передислокации командно-штабной машины связи для организации взаимодействия между артиллерийскими подразделениями и подразделениями российских войск ведущих наступательные действия. На маршруте следования в назначенную точку экипаж Кирилла попал под массированный артиллерийский и минометный обстрел со стороны украинских боевиков. Благодаря грамотно выбранному месту для укрытия вверенной техники, умению пользоваться маскирующими свойствами местности, знаниям эксплуатируемой техники связи и слаженным действиям, экипажу удалось организовать устойчивую связь с артиллерийскими подразделениями, что позволило нанести точный артудар по противнику. Благодаря смелости и профессиональным действиям Кирилла Семова, связанным с риском для жизни, удалось спасти экипаж, вверенную технику и нанести ответный удар по украинским боевикам».

РАСЧИСТИЛ КОЛОННЕ ДОРОГУ ОТ ДИВЕРСАНТОВ

Младший сержант Александр Столяров

«Водитель-заправщик младший сержант Александр Столяров в составе с автомобильной колонны выполнял боевую задачу по доставке горюче-смазочных материалов подразделениям российских войск, ведущих бои с украинскими националистами за населенный пункт. Во время движения в месте ограниченного свободного маневра, колонна подверглась нападению с стороны боевиков. Головная и замыкающая машина оказались обездвижены. Александр в условиях непрекращающегося огня, понимая, что попадание снаряда в машину с горючим приведет к мощному взрыву, способному уничтожить большое количество живой силы и техники вывел автомобиль из зоны обстрела. Отъехав на безопасное удаление от колонны, младший сержант Столяров обнаружил двух националистов, предпринявших попытку подобраться в машине с топливом и взорвать ее. Оценив ситуацию, Столяров прицельным огнем из стрелкового оружия уничтожил боевиков. Благодаря смелым и решительным действиям Александра Столярова, проявленное мужество и героизм, поставленные задачи по обеспечению группировки горюче-смазочными материалами были выполнены в полном объеме».