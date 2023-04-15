Как отпраздновать Пасху и не загреметь в больницу: Сколько хранятся вареные яйца и заварные куличи

Правильно разговляемся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, как не утонуть в проблемах с пищеварением после сложных постных недель, нам рассказала Татьяна Залетова, врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники ФИЦ питания и биотехнологии.

Основное правило выхода из поста - постараться не делать это резко. Переход с постного режима питания на обычный может спровоцировать обострение гастроэнтерологических заболеваний, а иногда и таких тяжелых болезней, как подагра и сахарный диабет. Если есть гастриты, панкреатит, холецистит, то есть проблемы с желудком и воспаления или камни в желчном пузыре, то это требует разумного отношения и к самому посту, и к выходу из него, напоминает врач.

- Весь пасхальный набор - это, по сути, сахарно-жировая бомба. Это дает нагрузку в первую очередь на поджелудочную железу, потому что она отвечает и за переработку сахара, и за усвоение и расщепление жиров, - говорит Татьяна Залетова. - А если еще все это запить на разговение вином, то получается, что Светлый праздник сопровождается зачастую госпитализациями с обострением панкреатита и проблемами с поджелудочной железой, которая не готова к такой усиленной работе. Особенно если человек действительно соблюдал пост или даже постился только последнюю неделю.

- Если Пасху встречать, так с купеческим размахом! Фото: wikimedia.org

ПРАВИЛА ПАСХАЛЬНОГО СТОЛА

Делим пасхальные дары на несколько приемов пищи:

завтрак: яйца с овощным салатом и кусочком кулича,

обед: ломтик пасхи и кусок кулича,

ужин: по-прежнему оставить постным или диетическим, чтобы не перегружать систему пищеварения.

1 - 2 вареных яйца за один прием пищи - это норма для здорового человека.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

НЕ ТЕРЯЕМ ГОЛОВУ

- Когда готовите или покупаете кулич, лучше сразу соотносите его размер с размером вашей семьи. Эта же рекомендация относится и к заготавливаемым к Пасхе яйцам, и тем продуктам, которые вы планируете освящать в храме. Чтобы потом не доедать все с усилием, стоит заранее подумать об объеме, подойти к делу рационально, - говорит Татьяна Залетова.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А КАК ЖЕ ЛЮБИМЫЕ КОТЛЕТЫ?

Котлеты и другие мясные блюда, особенно жареные, я бы посоветовала на сам пасхальный стол не подавать, он и так обилен белками и жирами. Оставьте свое любимое блюдо для других дней Пасхальной недели. По способам готовки точно стоит хотя бы вначале предпочесть запекание в духовке или готовку на пару, - говорит Татьяна Залетова. - А если вы все же жарите, то используйте масло во флаконе-спрее, чтобы не переборщить с ним. И не зажаривайте котлеты и курицу до корочки. Зажаренная корочка - это канцероген для нашего организма, который может содержать крайне вредные вещества.