Игорь Костолевский и Ольга Прокофьева вспоминали «грустных шлюх»

Игорь Костолевский в пластическом гриме неузнаваем. Фото: Сергей ПЕТРОВ

Спектакль родился благодаря поддержке фестиваля искусств «Черешневый лес».

О том, что в этом спектакле Костолевский почти не узнаваем, уже написали чуть меньше, чем все. Он выходит на сцену в пластическом гриме глубокого старика, седые волосы, шаркающая походка. Его Габито исполнилось 90 лет, он известный журналист, который пишет колонки в газету под псевдонимом Печальный Мудрец. Молодость и зрелые годы прошли бурно: 514 женщин «познал» Габито. Сожалеет ли он, что количество не перешло в качество? Конечно. Нет ни семьи, ни любви, ни привязанности. Но... ещё есть шанс. Перефразируя слова героини известного оскороносного фильма: в 90 лет жизнь только начинается.

Он звонит своей старой (во всех смыслах) 90-летней подруге - хозяйке борделя Росе Кабаркас (её играет Ольга Прокофьева тоже в пластическом гриме) и заказывает подарок на юбилей - ночь любви с молодой девственницей. Уж эти латиноамериканские долгожители! «Роса, сегодня — да», - говорит он ей. Роса понимает с полуслова, она неоднократно устраивала ему встречи c проститутками. Мораль дело временное. Роса поднимает Габито самооценку: «Время тебя не коснулось», хотя молоденькие приятельница считают, что Габито уже вне игры. Но это ошибочно. Находится и для него девушка по имени Дегальдина (актриса Дарья Хорошилова), юная, хорошенькая, с точеной фигуркой.

Но ночи любви не получилось. Не потому что он «вне игры», а потому, что Дегальдина всю ночь проспала под действием снотворного. Габито только и оставалось, что вдыхать пьянящие ароматы юности. А наутро он понял, что впервые в жизни влюблен по-настоящему. Дальше из ночи в ночь все повторяется: Дегальдина спит, Габито вдыхает. И молодеет на глазах…

Я всё думала, как долго Костолевский продержится в этом уродливом гриме? Хватило его ненадолго: уже в первом действии он снимает старческую маску и становится самим собой - всё еще очень интересным мужчиной. Кстати, Ольга Прокофьева тоже по ходу спектакля преображается в себя обычную. 90-летние старики подпитываются молодой энергией. По закону сохранения веществ, если где-то убыло, значит, где-то должно прибыть. Однако Дарья Хорошилова-Дегальдина, подарившая цветущую юность двум старцам, совершенно не блекнет и не меняется. Она по-прежнему бегает по сцене (когда не спит) в желтеньких трусиках, изображая девушку-ребенка.

Игорь Костолевский и Ольга Прокофьева сыграли 90-летних стариков. Фото: Сергей ПЕТРОВ

Платоническая любовь пробуждает в Габито поэта и он рассказывает Дегальдине свою жизни, то есть о своих 514-ти женщинах. А еще регулярно пишет колонку об этом в местной газете. Колонка становится очень популярной, её ждут читатели. И это уже как тысяча и одна ночь Шахерезады, родившиеся в голове режиссера Егора Перегудова.

«Мне близок магический реализм Маркеса как способ взаимодействия с реальностью, когда силой фантазии ты можешь трансформировать мир вокруг», – объясняет Перегудов выбор темы. Магический реализм Маркеса ему близок давно - театральная Москва знакома с его самым длинным спектаклем «Один день в Макондо» (по роману «Сто лет одиночества»), который идет 8,5 часов (с антрактами) в Студии театрального искусства.

На сайте театра им.Маяковского не уточняется (вместо автора – прочерк из-за сложностей с авторскими правами), по какому произведению нобелевского лауреата поставлена новая сценическая композиция, хотя знатоки Маркеса сразу догадались, что это повесть «Вспоминая моих грустных шлюх». Там тоже очень старый человек, профессиональный журналист, никогда не связывавший себя серьёзными отношениями с женщиной, предпочитая платить за секс, намеревается отпраздновать своё 90-летие ночью с совсем юной девушкой — и неожиданно впервые в жизни испытывает любовь. Он проводит время, наблюдая за тем, как девушка спит, и вспоминает прошлое.

Все романы Маркеса про тотальное одиночество. «Мы все одиноки в этом мире». И это единственное, что удалось передать в спектакле. Хотя есть и живая музыка, и акробатика, и танцы, и пластические интермедии. Есть даже женский оркестр «Картахена-де-Индиас»: гитара, тромбон, труба и даже ударные. Музыкальные сеньоры и сеньориты логично сопровождают любовные фантазии Габито.

Художник Владимир Арефьев выстроил довольно эффектную сценографию, где коробка сцены закрыта панелями, стилизованными под французские ставни, что погружает в атмосферу латиноамериканского (и не только) квартала. Но действие распадается на эпизоды и вставные концертные номера, к сожалению, не самого совершенного исполнения. Хотя есть в том числе чувственные танцы: практически голая девушка изображает что-то похожее на латина, прикрывая интимные места цветком и маракасами. Есть группа девушек, которые обозначают в спектакле то сотрудниц редакции, то проституток из заведения «Сила Господня». Вот уж действительно две древнейшие профессии идут рука об руку. Есть актриса Людмила Иванилова, которая играет проститутку на пенсии Касильду. Этот городок полон одиноких женщин, которые пребывают в постоянном ожидании мужчин, а они здесь настолько редкая птица, что зараз несколько мужских ролей (от редактора до таксиста) сыграл актер Евгений Парамонов.

Спектакль «Любовь по Маркесу» поставлен как будто бы к предстоящему юбилею Игоря Костолевского – осенью ему исполнится 75 лет. Искренне хочется пожелать, чтобы Игорь Матвеевич встретил его не только в здравии и на творческом подъеме, но и чтобы новый спектакль по Маркесу дожил до этой круглой даты.

Где: Театр им.Маяковского.

Когда: 23, 24 апреля.

Цена билетов: 2000 – 20000 руб.

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