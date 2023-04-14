Вопрос дня: Мама и папа решали, кем вам быть? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Артем Букин, директор «Варшавских бань»:

- Мне повезло: родители не мешали мне выбирать путь. В период подростковой турбулентности мне был нужен их совет, а дальше сам. Папа был военным, мама - инженером. Я получил образование управленца. Родители в военную сферу не подталкивали, радовались моим успехам. Отец говорил: дед 40 лет отдал службе, воевал, я 25 лет в армии - мы за тебя отслужили, сынок, а ты мирно поработай для людей.

Андрей Ламанов, летчик, Герой России:

- В авиагородках я рос среди ребят, родители которых пропадали на аэродромах. Отец не говорил: сын, иди в летчики. А мама, учитель начальных классов, иногда в сердцах бросала: уйду от вас, вам небо дороже меня! Но при этом говорила, что ей на аэровокзале спокойнее, чем дома. Так и получилось, что после отца и старшего брата, пересевшего с Ан-24 на «Боинг», я тоже оказался в небе.

Лина Дембикова, стилист и телеведущая:

- Родители давали такой вид моего будущего: нефть, спецслужбы или бизнес семейный. Но я рано поняла, чем хочу заниматься. Мне нравилось творчество в образах, в одежде, в поведении. А мама лечила мой больной палец кипятком. Мой выбор стоил отношений с семьей - мы не общаемся.

Вася Ложкин (Алексей Куделин), художник, режиссер, блогер:

- Родители что-то советовали, но не активно. Они простые рабочие, которых однажды уволили с завода в Солнечногорске. Они точно не советовали идти по их пути. Просто учили, как выживать. И радовались моим творческим успехам.

Сергей Рост, актер, сценарист, режиссер:

- Папа-инженер мне советовал: что угодно, только не в артисты. Не мужская профессия. Позже я увидел, что отец был прав. А мама, тоже инженер, хотела, чтобы я стал актером. И всем рассказывала, что вот растет прекрасный артист. И была инициатором домашних концертов, где я показывал свои таланты. Гости вежливо хлопали. После моего поступления в Ленинградский театральный папа тяжело вздохнул. Когда я стал популярным, это был уже другой вздох.

Виталий Орлов, глава Кинологического центра «Школа Орлова»:

- Я точно не знал в 13 лет, какая профессия единственно правильная. Но мама меня подтолкнула, и я в 15 лет поступил, а в 19 уже работал над скульптурой. Не будь мама такой настойчивой, мне бы не хватило времени и терпения понять, что образование так важно. Чему мы учим собак - учиться любить, думать и любить процесс. А нас самих этому не учили. Сейчас распространен синдром упущенных возможностей. Виноваты ли в этом родители, не знаю. Но матери и отцы знают, чего хотят их дети, вот только достижимы ли эти хотения?