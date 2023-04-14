Военная спецоперация на Украине 14 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 апреля 2023 года.

В боевых действиях Украина потеряла убитыми и ранеными от 124,5 тысячи до 131 тысячи человек. Кроме того, украинский конфликт грозит стать затяжным.

Пентагон полагает, что противостояние продолжится и после 2023 года.

Российские военнослужащие нанесли поражение огневой позиции ВСУ на Донецком направлении, использовав термитные снаряды. Термитные снаряды позволяют наносить удары по противнику, силы которого находятся как на открытой местности, так и в укрытии.

Российские бойцы группировки войск «Запад» уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ из состава 14-й отдельной механизированной бригады на Купянском направлении.

13 апреля воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Это следует из данных на официальном ресурсе для оповещения населения Незалежной.

Экс-разведчик Скотт Риттер считает, что конфликт на Украине завершится для США катастрофой, которая уже была в Афганистане.