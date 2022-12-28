Политические итоги 2022 года с Александром Дугиным: «Либерализм сбежал вместе с Чубайсом, как убегает утренний кофе»

Анатолий Чубайс поспешил покинуть Россию. Видимо, понял, что его время прошло. Фото: Илья ПИТЛАЕВ/РИА Новости

Одно из самых громких событий 2022 года - подлое убийство украинской диверсионной группой журналистки и публицистки Дарьи Дугиной. Тогда многие говорили, что это было покушение не на нее, а на ее отца - философа, лидера международного Евразийского движения Александра Дугина. Человека, которого называли идеологом российской спецоперации на Украине.

Мы пригласили Александра Гельевича в студию Радио «Комсомольская правда», чтобы осмыслить все произошедшее за год и попробовать спрогнозировать наше ближайшее будущее.

- В моей жизни это был самый страшный год, - признается Александр Дугин. - Если бы можно было себе представить, что я влиял бы, например, на судьбу Космоса, я бы 2022 год вообще вычеркнул, чтобы его не было...

Западные СМИ называют Александра Дугина идеологом российской спецоперации на Украине. Фото: Зураб ДЖАВАХАДЗЕ/ТАСС

ЯНВАРЬ

«Переворот в Казахстане»

- Тон 2022 году задали события в Казахстане. Они быстро начались и быстро закончились. Что это было?

- Не очень понятно до сих пор. Потому что ничего принципиального не произошло. Не произошло смены курса: Казахстан как был многовекторным (два шага назад, один в нашу сторону), так и остался. Вроде бы начиналось с прозападного антивластного восстания. Россия помогла его подавить, Токаев укрепился с помощью русской поддержки во главе государства.

ФЕВРАЛЬ

«Горькое «золото» Олимпиады»

- Многие забыли уже, что была Олимпиада и наши спортсмены выступили там с триумфом...

- Если бы они выступали под нашим флагом, от имени страны, это было бы спортивной победой. А так - компромисс. Да, наши спортсмены замечательные, героические, но на самом деле мы принимаем чужие правила, в том числе в спортивных мероприятиях. Еще одна пощечина.

«Россия вступилась за свой народ»

- Спецоперация началась через сутки после закрытия Олимпиады. Но 22-го числа было еще одно событие - признание ДНР и ЛНР. А оно как-то не отложилось в памяти...

- А я хорошо запомнил этот день. Мы встретились с друзьями. Там был Денис Пушилин, герои Русской весны, моя дочь Даша, погибшая в этом году за Россию, за Русский мир. И я поднял тост и сказал, что это великий праздник и случившееся необратимо.

Я сказал: «Мы умоемся кровавыми слезами за это. Но это праздник - это решение нашего президента, который показал себя настоящим правителем, исторически ответственным за судьбу человечества, а не только России».

22 февраля был героический момент нашей истории, когда Россия вступилась за свой народ, за Русский мир. Продемонстрировала мужество и глубокую историческую ответственность.

МАРТ

Слабые места оказались сильными

- В марте первые западные компании начали уходить из России, но мы это пережили.

- Все вытекает из 24 февраля. Мы бросили вызов Западу. Эти компании начали покидать Россию, нас стали отключать от системы SWIFT, от бирж, от IKEA и т. д., и дальше начинается самое непредсказуемое: все полагали, что наше слабое место - это экономика. Но случилось чудо. Уже 10 месяцев спецоперации: санкции усиливаются, а экономика движется. Вот такой парадокс...

- В марте Анатолий Чубайс уехал из страны...

- Он был символом 90-х годов. Той либеральной политики, которую страна проводила до 22-го года. И то, что он покинул Россию, выразив явный разрыв с курсом нашей власти, очень символично.

Этот отъезд - важное «высказывание» нашего черного года, что либерализм идеологический, символический фактически сбежал вместе с Чубайсом, как убегает утренний кофе. Либералы остались, а либерализм как идеология убежал.

- А еще в марте были переговоры России и Украины в Стамбуле...

- Они не дали результатов. Мы знаем только, что по их окончании мы отошли от Киева, от Гостомеля, Сум, Чернигова и сосредоточились на Донбассе... А вообще любой человек, знающий украинскую политику после 2014 года, понимал, что идеологическая работа там не прекращалась ни на секунду. Это огромный пропагандистский ресурс, который совершенно несопоставим с той расслабленной, мирной жизнью, которую практиковали эти 8 лет мы.

АПРЕЛЬ

Жириновский и эпоха полутонов

- 6 апреля ушел из жизни Владимир Жириновский. Кто-то считает его клоуном в российской политике, кто-то, наоборот, - пророком.

- Мы потеряли политического трикстера. Трикстер говорит наполовину разумные вещи, наполовину абсурдные, наполовину он пророк, а наполовину шут гороховый. И подчас оказывается гораздо более прозорливым. И он умер, кстати, когда эпоха полутонов, юродства закончилась, потому что все стало слишком серьезно. Наступила новая эпоха, которую мы понять не можем, мы думаем: где же наш Жириновский? А его нет, потому что нет этой эпохи. Теперь надо говорить более прямо, а к этому мы не готовы.

МАЙ

Взятие «Азовстали», второе пришествие «Москвича»

- Решение о перезапуске завода «Москвич» случилось 14 мая. Это конец штурма «Азовстали»...

- Прекрасный камертон. Мы штурмуем «Азовсталь», вступили в необратимый конфликт с западной цивилизацией. И становится вопрос: а кто мы? Если мы цивилизация, у нас должен быть какой-нибудь «Москвич». Ну чем мы более убогие, безрукие, тупые, слюнотекущие, чем южные корейцы или даже китайцы? Вот когда мы создадим машину, которая будет ездить и иметь какой-то минимально притягательный вид, вот тогда мы скажем: да, мы - Россия. У нас есть и ракеты, и спутники, но машинку-то, чтобы человек загрузил семью и куда-то поехал за грибами, мы сделать можем?

- Украинская сторона очень не любит вспоминать историю падения Мариуполя и «Азовстали». Пленение батальона «Азов» (признан в РФ террористической организацией) имело какое-то значение для минувшего года?

- Это был очень большой перелом. Мы взяли крупнейший город Новороссии, закрепили наши позиции на Азовском море. И подавили очаг отчаянного сопротивления наших врагов. И с этого момента многие розовые иллюзии исчезли. Эта победа была принципиальной.

На мой взгляд, это не была победа наших стратегов, а победа конкретных воинов. И с этого момента снова начались непредсказуемые вещи. Теперь мы собираемся и думаем, что происходит, с кем мы связались, кто их поддерживает...

ИЮНЬ

«Восставшая колония»

- В июне вместо ушедшего «Макдоналдса» заработала сеть «Вкусно - и точка». 95% компонентов этого фастфуда делаются у нас, растут у нас. Победили. Но 18 июля нам напомнили о нашей уязвимости: Литва ограничивает транзит в Калининград...

- Было бы странно, если бы мы надеялись, что страны НАТО будут вести себя по-джентльменски. Нам предлагалось сдаться в 1991 году. И вот мы спустя 31 год говорим: «Нет, мы не проиграли». «Как не проиграли? Мы сейчас вас в порошок сотрем!» «Нет, не сотрете», - говорим мы, начинаем признавать республики Новороссии, начинаем специальную военную операцию. «Ну тогда держитесь!» - нам отвечают. Мы вступили в борьбу с мировым правительством, которое обладает полнотой власти в планетарном масштабе (оно так считает).

Запад после нашего конца в 91-м году захватил всю планету. И вдруг мы восстали. Везде, где у нас слабо (а это может быть в самых неожиданных местах), по нам будет нанесен удар. Для них мы восставшая колония.

АВГУСТ

Символ конца эпохи

- Отъезд Чубайса - это конец эпохи либерализма. А смерть Михаила Горбачева?

- Кажется, страна это особо не заметила. Горбачев и поздний советский строй умерли уже давно. Собственно, на останках Горбачева и построили Чубайс, Гайдар, Кудрин и «Союз правых сил» свое бандитское царство 90-х.

СЕНТЯБРЬ

Мобилизация как выздоровление

В рамках частичной мобилизации в Вооруженные силы РФ были призваны 300 тысяч человек. Фото: Евгений ОДИНОКОВ/РИА Новости

- В последних числах августа один из ваших собеседников возвращался из Донбасса в потоке отдохнувших курортников. И в соцсетях указал на рвущее душу несоответствие: буквально в сотне километров кровопролитные бои, но гигантское число сограждан даже думать об этом не хотят.

- Это точное описание того, что происходило в нашем обществе: одна половина уже воюет, а другая вообще живет вне событий. У меня дочь, когда была в Мариуполе, рассказывала: «Там запах особый - запах смерти...» У меня такое впечатление, что у нашего руководства тоже есть эти две половины мозга. Одна - мобилизует, воюет, а другая продолжает возвращаться из отпуска.

Но когда была объявлена частичная мобилизация, эта картина мира стала входить из расфокуса в фокус. «Вы вернулись, хорошо отдохнули?» - «Хорошо». - «Ну, если у вас есть военная профессия, то она нам сейчас будет нужна для спасения страны». И многие «отдыхающие», эти «расслабленные» граждане России - кто-то ринулся на Верхний Ларс, а кто-то спокойно взял автомат, надел бронежилет и присоединился к нам.

И тут страна выбрасывает из себя, как некий вирус, отраву - людей «Верхнего Ларса», «Казахстана» - некроз нашего общества. Побежала по-настоящему темная часть. Поэтому наша мобилизация - это колоссальное оздоровление нашего народного организма.

«Возвращение домой»

Референдумы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях показали: большинство жителей этих территорий хотят быть в составе России. Фото: Максим ЗАХАРОВ/РИА Новости

- Сразу за этим прошли референдумы в ДНР, ЛНР, в Запорожье, на Херсонщине с последующим присоединением этих территорий.

- Это великий поворот. Верховный главнокомандующий отважился на этот радикальный шаг и сделал всю ситуацию необратимой. Путин, признав эти четыре субъекта, поставил себя и любого будущего правителя России в ситуацию, когда обратного пути нет.

- Дмитрий Стешин слушал речь президента прямо на передовой, с бойцами, по радиоприемнику. И разведчик «Лис» так прокомментировал услышанное: «Теперь граница России проходит через мой окоп».

ОКТЯБРЬ - НОЯБРЬ

«Порванная «красная линия»

- В октябре произошел теракт на Крымском мосту. Ответ не заставил себя ждать: энергосистему Украины начали возвращать к досоветским временам.

- Эскалация нарастает. Мы либо выиграем, либо все заканчивается. У Запада есть возможность достойно проиграть - отдать нам Украину и дальше демонизировать нас, описывать, какие злые русские, продолжать нас исключать и отменять... Для них это не «быть или не быть». Для них это вопрос, контролируют они все или почти все. А для нас - совсем жестко.

«Санкции не глупые, просто мы справились»

- Не каждый с ходу скажет, какой по счету пакет санкций ввел Запад против России. И вот к ноябрю признал: не работают!

- Мы учимся очень быстро импортозамещать многое. И то, что мы устояли, - настоящая победа. И то, что Запад страдает от этих санкций, тоже хорошо. Но считать, что мы на него «Генерала Зиму» натравим и Запад на коленках к нам приползет, неверно. Давайте будем готовиться к действительности: Запад переживет эту зиму и другую. Безответственно надеяться, что он как-то сам по себе из-за глупых санкций против нас рухнет.

ДЕКАБРЬ

Цивилизационная точка в конце года

- Мы демонстрируем последовательность в противостоянии западным ценностям. 16 ноября объявлено о введении нового пособия для семей с детьми, 5 декабря в России приняли закон о запрете ЛГБТ-пропаганды...

- И вслед за этим принимается президентский указ о госполитике в защиту традиционных ценностей. Это фундаментальная цивилизационная точка. Мы начинаем осознавать серьезность ситуации. Защищаем семью, выступаем против ЛГБТ, признаем традиционные ценности. А они перечислены, они фундаментальные: приоритет духа над материей, патриотизм, историческая память, преемственность, крепкая семья, справедливость, честный труд - все основные ценности нашего народа. Это фактически заявка на совершенно самостоятельную идеологию. Западноевропейская современность этим указом отсылается за наши границы.

Многие еще не осознали ни этот указ, ни другие конституционные изменения и законы, которые принимает Госдума. А ведь мы отстаиваем право нашей цивилизации иметь свои собственные ориентиры, свои установки и свои истины. Это фундаментальные вещи. Вот этим кончается год по-настоящему.