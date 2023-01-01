Новогодний пожар на даче маршала Ворошилова: внук спалил елку - посадили трех офицеров и старшину

Климент Ворошилов. Фото: ru.wikipedia.org

Бывший нарком обороны и будущий глава президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов к концу 1940-х считался одним из немногих, кому доверял Сталин. Безопасность «друга Клима» и его семьи являлась задачей государственной важности. Но в новогодние праздники 1949 года огонь поглотил дачу сталинского любимца в усадьбе Нехлюдово в Вешках под Мытищами. Там тогда огненно праздновал Новый год внук и тезка маршала, маленький Клим, с тремя друзьями. Это обернулось серьезными последствиями для других взрослых при должностях и погонах.

Тут чекисты доложили точно...

9 января 1949 года Сталин получил докладную записку от министра госбезопасности Виктора Абакумова. Главный чекист страны с трепетом докладывал:

«7 января 1949 года на даче Маршала СССР Ворошилова загорелась новогодняя елка. В момент загорания в большом зале, где находилась елка, кроме ребят, внука Ворошилова, Клима 13 лет, Николая Яковлева 11 лет, Евгения Левковича 13 лет и Подъяпольского Сергея 11 лет, из взрослых никого не было...».

По итогам опроса малых детей больших родителей выяснилось, что под елкой загорелась вата, сообщает Абакумов. Пожар детки «пытались потушить ногами». Не получилось: огонь быстро перекинулся на драпировки и на весь зал. Мальчишки в панике рванули на кухню и закричали повару Ануфриевой. Женщина кинулась к оперативному дежурному. Тот, доложив в Главное управление охраны (ГУО МГБ), бросился тушить пожар.

«На место немедленно выехали начальник Главного управления охраны МГБ СССР Власик, начальник Главного управления № 2 Шадрин и начальник ХОЗУ подполковник Кирдин, - продолжает Абакумов. - Действовали две пожарные городские команды. Однако отстоять главный дом им не удалось. Спасли только кухню и служебный дом на участке в 13 десятин (13 соток. - Ред.). Убытки выражаются в сумме 1 миллион 764 тысячи рублей. Причиной загорания является шалость детей, оставленных без присмотра взрослых».

Тем не менее тщательное расследование продолжили...

Начало 40-х: маршал Клим Ворошилов с внуком Климом, который через несколько лет с друзьями спалит дачу деда. Фото: РГАНИ

...а прокурор добавил

Уже через неделю, 15 января 1949 года, генеральный прокурор СССР Григорий Сафонов отправил Сталину подробную записку. С поименным указанием тех, кто, по мнению прокуратуры, виноват в огненном ЧП. А также назвал тех, кто мог быть прямо или косвенно причастен к пожару на даче любимого военачальника советского народа Климента нашего Ефремовича.

Генпрокурор признал, что изначально виноват был Клим Ворошилов-младший:

«Клим принес штук 10 спичек с красными головками, - рассказал на следствии Сергей Подъяпольский (один из мальчиков. - Ред.). После этого все стали чиркать спички. Зашел разговор о том, загораются ли «деды морозы». Я высказал мнение, что они пропитаны огнеупорным составом и вата должна быть пропитана этим составом. Коля (Яковлев. - Ред.) решил проверить это на опыте. Он взял маленький кусочек ваты и поджег его. Вата загорелась. Коля бросил этот кусочек на пол. Загорелась вата вокруг елки, охватило пламенем большого Деда Мороза. Вспыхнула вся елка».

Причина оказалась не только в спичках и вате, которой была щедро обложена елка. Сестра-хозяйка А. Гарина за пять часов до того оттирала черные пятна на полу бензином...

Главными виновными в «преступной халатности» прокурор назвал четырех офицеров Главного управления охраны. Но не только! Метил он куда выше: «Факты свидетельствуют о серьезных недочетах в работе ГУО МГБ СССР, ответственность за что лежит на начальнике этого управления генерале Власике».

Напомним, генерал Николай Власик к тому времени уже 18 лет возглавлял личную охрану Сталина.

Сначала вождю доложили о ЧП, а затем нашлись и стрелочники... Фото: РГАНИ

Стрелочники пошли по этапу

На 14 февраля было назначено слушание дела о пожаре на даче Ворошилова с четырьмя подсудимыми, которым предполагалось назначить от 2 до 5 лет лишения свободы.

Сталин написал на докладной генпрокурора Сафонова и председателя военной коллегии Верховного суда СССР Чепцова карандашом в углу: «Взять от 2-х лет и ниже».

И уже 18 февраля глава Верховного суда Союза ССР Анатолий Волин сообщил «вождю народов»: по приговору от 17 февраля подполковники С. Кирдин и С. Баскаков получили два и один год соответственно. А майор Ф. Капустин и старшина К. Солдатов - по полтора года.

Еще через месяц вождь получил письмо от бывшего начальника Хозяйственного управления ГУО МГБ СССР подполковника Сергея Кирдина, кстати, награжденного орденом Красной Звезды:

«Пожар на даче Маршала Советского Союза товарища Ворошилова произошел оттого, что внук товарища Ворошилова и его товарищи неосторожно обращались с огнем. В этом не моя вина. Кранов в доме было три и на улице один, что достаточно для тушения. Что был поздно обнаружен пожар и не могли его погасить - в этом тоже не моя вина».

Подполковник, признавая свои ошибки, сообщал, что 24 года работал в органах ОГПУ-МВД-МГБ и 20 лет бессменно обслуживал руководящих членов партии и правительства без упущений и замечаний.

«Я не верю, что так просто может пропасть советский человек, - взывал офицер госбезопасности. - И прошу дать мне возможность и дальше служить народу до конца моих сил».

Кстати, новую дачу для товарища Ворошилова взамен сгоревшей построили быстро.

Но подполковник Сергей Тимофеевич Кирдин за пожар на даче маршала, в котором он не был виноват ни прямо, ни косвенно, отсидел от звонка до звонка.

Клим Петрович Ворошилов, внук прославленного маршала, выпускник юрфака и зять Жукова, главный виновник рождественского пожара 1949-го, из-за которого пошли по этапу офицеры-чекисты, умер в 1975 году в возрасте 40 лет от последствий употребления наркотиков.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Климент Ефремович ВОРОШИЛОВ родился 23 января 1881 года под Бахмутом. Почти 15 лет возглавлял оборонное ведомство страны, 7 лет был председателем президиума Верховного Совета СССР, дважды Герой Советского Союза и Герой Соцтруда. Дети были приемными: сын Петр Ворошилов (у которого родились Клим и Владимир) был одним из конструкторов танков КВ, ИС и Т-34, генерал-лейтенантом, сын Тимур Фрунзе - летчиком, Героем Советского Союза, дочь Татьяна Фрунзе - доктором химических наук. Умер в возрасте 88 лет, похоронен у Кремлевской стены.