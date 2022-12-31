Странники в ночи: как русские лыжники в кромешной тьме дошли до Северного полюса

Герои на старте. Вес саней - 280 килограммов. Фото: Олег КАРАДЖА

В 2008 году впервые в истории люди пришли на Северный полюс во мгле полярной ночи. И это были россияне! Матвей Шпаро и Борис Смолин преодолели более 1000 км от мыса Арктического архипелага Северная Земля до точки пересечения всех меридианов.

Экспедиция стартовала 22 декабря 2007 года и финишировала 14 марта 2008-го.

С тех пор никто даже не пытался побить этот рекорд, поскольку он реально лежит за гранью человеческих возможностей.

О том, что осталось за кулисами подвига, мы поговорили в эфире совместной с Русским географическим обществом передачи «Клуб знаменитых путешественников». Гостем программы стал всемирно известный полярник, кавалер ордена Мужества, директор ГБУ «Лаборатория путешествий» Матвей Шпаро (сын другого легендарного полярника - Дмитрия Шпаро, который в рамках экспедиции «Комсомольской правды» впервые в мире дошел до полюса на лыжах в 1979-м).

Найти силы заснуть

- Чем в принципе отличается путешествие днем по Арктике от путешествия ночью? Температурой?

- Да, в минус 50 это мало приятного. Но главная проблема - темнота. Ты видишь только то, что ты высвечиваешь фонариком на пять-шесть метров вперед. А дальше все - тьма. И что в ней кроется, неизвестно. Торосы? Открытая вода? Медведь белый?..

Но самый сложный момент, когда посреди ночи просыпаешься от звука ломающегося льда и понимаешь, что ты ничего сделать не можешь. Даже понять не можешь - под боком у тебя это или в километре. И тебе нужно найти в себе силы перевернуться на другой бок и заснуть. Потому что если ты не выспишься, не восстановишь свои силы, то не сможешь завтра двигаться вперед. Переживать можно бесконечно. Но важно было себя каким-то образом заставить заснуть. Абстрагироваться от внешних факторов.

Матвей Шпаро (справа) и Борис Смолин в своем полярном доме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Но найти нужно было силы не только заснуть, но и тащить тяжелые сани. Как готовились к этому?

- Четыре года перед экспедицией каждую субботу и воскресенье по Подмосковью проходили 20 километров с привязанной к поясу покрышкой от «КамАЗа»…

- Это как бы тяжелогруженые сани?

- Да. Покрышка сама по себе весит килограммов сорок и при этом еще создает очень большое трение… Ты очень сильно напрягаешься и вырабатываешь в себе навыки что-то тащить. И вот когда мы оказались с Борей в Арктике, то тащили каждый по двое саней, общий вес которых был 140 килограммов. Ведь чтобы

80 дней путешествовать, ты должен как минимум 86 килограммов еды с собой иметь...

Мы стартовали с идеей достичь Северного полюса автономно, потому у нас было с собой продуктов на 90 дней. А кроме того - ружье, аптечка, несколько спутниковых телефонов, которые ломались и которые мы выкидывали. У каждого было по 15 килограммов одних только батареек для обеспечения связи и съемки. В общем, 280 килограммов на двоих. И чтобы все это утащить, нужно было тренироваться.

- То есть тому, кто хочет понять нагрузку полярников, нужно просто попробовать подвигать покрышку от «КамАЗа»?

- Да. Просто попробовать подвигать. В течение 84 дней…

- Тренировались только в Подмосковье?

- Не только. Нужно было выбрать наиболее неблагоприятные районы для тренировок с наиболее неблагоприятным временем. В январе отправлялись на Полярный Урал и шли от Воркуты до Салехарда... По плато Путорана. Наконец, пересекали пролив Лонга, который разделяет остров Врангеля и Чукотку. Мы с Борисом должны были еще раз понять, насколько хорошо мы понимаем, как движутся льды. Потому что если ты их понимаешь, то тебе гораздо проще жить и существовать в этих арктических условиях.

Температура порой опускалась до минус 50. Вот что случилось с розой из поздравительного букета, который привезли на полюс. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В сутках ровно 32 часа

- Как составлялся график путешествия?

- Это очень сложная история, потому что сначала мы работали стандартно: спали 8 часов, шли часов 7 - 8, а остальное время занимались тем, что ставили лагерь, снимали лагерь, звонили в Москву, проводили какие-то домашние дела внутри палатки… В итоге осознали, что у нас крайне низкая производительность. И нашли кардинальный способ эту производительность повысить… Мы решили, что в наших сутках 32 часа (почему нет - все равно темень круглосуточная). Тогда ты начинаешь работать по 16 часов. Но ты хорошо спишь, ты хорошо ешь - и почему бы тебе не работать в принципе больше? И это сработало! Потому что до этого мы были на грани прекращения вообще всей экспедиции: дрейф льда был против нас, и мы несколько стандартных суток топтались на месте.

Про питание

- Белые медведи не досаждали?

- Нет. Столкнулись с одним только в самом начале… То ли белые медведи все-таки спят полярной ночью, то ли пути наши не пересекались, но больше их не было.

- Но тот единственный мишка все-таки натворил бед...

- Он начал рыться у нас в санях, когтем задел канистру с бензином, порвал ее. В результате мы и бензин потеряли, и часть продуктов.

- В чем вы искали отдохновение, кроме работы?

- Ну, мы, во-первых, каждый день звонили в Москву, получали сводки погоды, еще что-то, но у нас периодически были разные прямые линии с читателями «Комсомольской правды». Мы слышали новые голоса, нам было приятно отвечать на вопросы… Хотя они были разные...

- При таких ужасных физических нагрузках что нужно было есть, чтобы поддерживать свой организм?

- Рацион питания был специально разработан, чтобы в суточной норме содержалось порядка 6,5 тысячи килокалорий. Вот если девушки сейчас это прочитают, то сразу упадут в обморок.

- Но при этом вы умудрялись худеть.

- Каждый потерял во время похода по 15 кило. Вообще ты тратишь в таком путешествии порядка 8 тысяч килокалорий в сутки. Таешь...

- Но когда до полюса дошли, устроили праздничный ужин?

- Да, оставался один вафельный тортик. Им и отпраздновали.