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Звезды1 января 2023 3:59

Возвращение в нулевые: звезды все чаще щеголяют в том, что модницы покупали в 80-е или 2000-е

Вещи, которые старшее поколение носило на дискотеках в 80-е, снова стали актуальны
Ирина ВИКТОРОВА
Мода на 80-е возвращается

Мода на 80-е возвращается

Фото: Shutterstock

Мода, как известно, циклична. Поэтому часто в свежие коллекции одежды модных домов возвращаются вещи, которые носили на дискотеках в 80-е или на гламурных вечеринках 2000-х. Знаменитости с удовольствием приобретают обновки «из прошлого». А кое-кто из народных кумиров носит вещи столь аккуратно, что просто достает из гардероба старые, но хорошо сохранившиеся и вновь ставшие актуальными предметы одежды.

Елизавета Арзамасова

Молодая мама и бывшая «папина дочка» выглядит в этом костюмчике невероятно мило. Шерстяные, твидовые костюмы в клетку вновь популярны - современная молодежь берет пример с родителей, надевая такие и в офис, и на презентации, и в театр, и на праздничный ужин.

Елизавета Арзамасова

Елизавета Арзамасова

Фото: Соцсети

Ольга Бузова

Ольга Бузова.

Ольга Бузова.

Фото: СОЦСЕТИ

Блестящий пиджак из огромных пайеток - привет из 2000-х. И отличный вариант для похода на ближайшую новогоднюю вечеринку. Розовый (или фуксия) - ультрамодный цвет. К такому ансамблю стоит добавить клатч и босоножки из металлизированной кожи.

Жасмин

Жасмин.

Жасмин.

Фото: СОЦСЕТИ

Кожаные плащи и пальто 20 лет назад гордо царствовали в гардеробах модниц. Если один из таких раритетов все еще пылится в вашей квартире, пора доставать и приводить в божеский вид. Длинные пальто из матовой и глянцевой кожи вернулись!

Екатерина Волкова

Екатерина Волкова.

Екатерина Волкова.

Фото: СОЦСЕТИ

Раньше в таких шубках из искусственного меха ходили ради экономии - недорого, практично и тепло.

Теперь материал называют экомехом, разрабатываются технологии, которые делают его максимально похожим на натуральный.

А мы вместе с актрисой называем эту шубку чебурашкой.

Валерия

Валерия.

Валерия.

Фото: СОЦСЕТИ

В таких массивных теплых кожаных куртках с меховым воротником ходили модницы в 90-е. А в последнее время их носят хрупкие модели на всех мировых подиумах. Остроносые тигровые ботинки на скромном каблучке, позаимствованные у посетителей дискотек 80-х, нынче тоже на острие моды.

Юлия Меньшова

Юлия Меньшова.

Юлия Меньшова.

Фото: СОЦСЕТИ

Классические прямые и очень широкие брюки носили в конце прошлого и начале нынешнего века. А теперь они вновь являются базовым элементом в женском гардеробе.

Шоу-бизнесЗвезды: стиль и мода