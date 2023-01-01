Возвращение в нулевые: звезды все чаще щеголяют в том, что модницы покупали в 80-е или 2000-е

Мода на 80-е возвращается Фото: Shutterstock

Мода, как известно, циклична. Поэтому часто в свежие коллекции одежды модных домов возвращаются вещи, которые носили на дискотеках в 80-е или на гламурных вечеринках 2000-х. Знаменитости с удовольствием приобретают обновки «из прошлого». А кое-кто из народных кумиров носит вещи столь аккуратно, что просто достает из гардероба старые, но хорошо сохранившиеся и вновь ставшие актуальными предметы одежды.

Елизавета Арзамасова

Молодая мама и бывшая «папина дочка» выглядит в этом костюмчике невероятно мило. Шерстяные, твидовые костюмы в клетку вновь популярны - современная молодежь берет пример с родителей, надевая такие и в офис, и на презентации, и в театр, и на праздничный ужин.

Елизавета Арзамасова Фото: Соцсети

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: СОЦСЕТИ

Блестящий пиджак из огромных пайеток - привет из 2000-х. И отличный вариант для похода на ближайшую новогоднюю вечеринку. Розовый (или фуксия) - ультрамодный цвет. К такому ансамблю стоит добавить клатч и босоножки из металлизированной кожи.

Жасмин

Жасмин. Фото: СОЦСЕТИ

Кожаные плащи и пальто 20 лет назад гордо царствовали в гардеробах модниц. Если один из таких раритетов все еще пылится в вашей квартире, пора доставать и приводить в божеский вид. Длинные пальто из матовой и глянцевой кожи вернулись!

Екатерина Волкова

Екатерина Волкова. Фото: СОЦСЕТИ

Раньше в таких шубках из искусственного меха ходили ради экономии - недорого, практично и тепло.

Теперь материал называют экомехом, разрабатываются технологии, которые делают его максимально похожим на натуральный.

А мы вместе с актрисой называем эту шубку чебурашкой.

Валерия

Валерия. Фото: СОЦСЕТИ

В таких массивных теплых кожаных куртках с меховым воротником ходили модницы в 90-е. А в последнее время их носят хрупкие модели на всех мировых подиумах. Остроносые тигровые ботинки на скромном каблучке, позаимствованные у посетителей дискотек 80-х, нынче тоже на острие моды.

Юлия Меньшова

Юлия Меньшова. Фото: СОЦСЕТИ

Классические прямые и очень широкие брюки носили в конце прошлого и начале нынешнего века. А теперь они вновь являются базовым элементом в женском гардеробе.