На «леопардах», ах! Какие сигналы подают женщины-политики своими нарядами

Терезу Мэй поначалу критиковали за аляповатые туфли, но потом они стали частью ее уникального стиля. Фото: Stephen SIMPSON/Global Look Press

Каждая женщина-политик обладает собственным уникальным стилем. И тут у них больше свободы, чем у мужчин, которые вынуждены облачаться преимущественно в классические пиджаки сдержанных тонов, внося разнообразие лишь с помощью галстука. Но и у женского стиля в большой политике есть свои нюансы. Об этом «КП» поговорила с модными экспертами.

Главные правила

- Дресс-код для женщин-руководителей одинаков как для политиков, так и для дам, занимающих высокие посты в бизнесе, - говорит президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. - Если речь идет о встрече на высоком уровне, то это должен быть юбочный костюм. К нему добавляются тонкие колготки или чулки, которые ни в коем случае не должны блестеть. А также туфли на невысоком каблуке, лодочки. Летом, особенно в жару, этикет разрешает носить туфли с открытым мысом или пяткой. Главное, чтобы это не были босоножки. Строгий дресс-код не допускает для дам-политиков никаких декольте.

Допустимыми цветами костюмов в теплое время года считаются бежевый, темно-серый или синий. По поводу черного цвета идут споры.

- Если дама надевает черный костюм, это должна быть очень хорошая ткань. Иначе костюм будет выглядеть как спецодежда. А малейшие ворсинки, которые остаются на ткани, могут сказаться на имидже не только хозяйки костюма, но и целой страны, - добавляет Альбина Холгова.

Для причесок есть одно требование: волосы ниже плеч должны быть убраны.

- На важных встречах допускаются минималистичные миниатюрные украшения. Разрешены бриллианты, их можно носить даже днем, но желательно небольшие. Правда, если встреча будет с испанцами, лучше воздержаться от жемчуга: он считается в этой стране символом траура, - замечает эксперт по этикету.

Можно дополнить образ шейным платком, главное - не пестрым.

Финская лаконичность

Ушедшая только что в отставку финский премьер-министр Санна Марин (ее партия проиграла последние выборы) - одна из самых молодых глав государств в мире (ей 37 лет). Она борется за равные права, экологию, поэтому в ее нарядах превалируют естественные тона: белый, бежевый, черный, коричневый. Минимум макияжа, а образы простые и лаконичные. И довольно часто они выглядят скучными.

Когда Санна Марин отходит от черно-белой или бежево-коричневой цветовой гаммы, глаз радуется! Фото: Joe KLAMAR/Getty Images

- Ей идут романтичные нежные образы, как на Дне независимости Финляндии, или строгая классика с четкими линиями и аксессуарами - в строгом костюме с акцентным украшением (к этому ходу она часто прибегает), без бюстгальтера, - говорит стилист Анна Скороходова.

Санна Марин - красивая женщина, она позиционирует себя как политик из народа, но, как считает эксперт, ей лучше избавиться от мешковатых свитеров и облегающей одежды, которая простит.

Ярко, но строго

Образцом модного протокола уже много лет остается глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее классический дресс-код отличается лишь вариациями: брючные костюмы, жакеты с юбкой (например, в стиле Шанель) или строгие платья. Никаких непозволительных вырезов.

При этом Матвиенко не пугают яркие цвета в одежде - пламенно-красный, желтый или ярко-бирюзовый. Такие привлекающие внимание наряды она может приправить шарфиком.

Костюмы Валентины Матвиенко всегда безупречно соответствуют ситуации. Фото: Тимур ХАНОВ.

- Это хороший пример, когда человек не заложник скучного образа, например, как Ангела Меркель. Матвиенко в отличие от нее выглядит ярко. Она умеет правильно выбирать костюмы верной длины, - отмечает Альбина Холгова.

Матвиенко любит ювелирные украшения, которые она носит комплектами, и броши.

Эти брюки не от скуки

Хоть по правилам дресс-кода женщинам и следует на важных мероприятиях появляться в юбке, некоторые этим пренебрегают. Как, например, бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Она предпочитала брюки и жакеты одного цвета, что во многом делало ее равной с мужчинами-политиками, облаченными в костюмы.

Серой мышкой Лиз Трасс никак не назовешь. Фото: Steffi ADAM/Global Look Press

- В какой-то момент, видимо, по совету стилистов, она стала носить верх и низ разных цветов, это было верное решение, - полагает Альбина Холгова. - Но, чтобы не подчеркивать свой пол, все равно всегда надевала брюки.

Своя в доску

Камала Харрис стала первой женщиной вице-президентом в истории США, к тому же темнокожей. Чтобы подчеркнуть свою причастность к афроамериканскому населению Штатов, она выбирает наряды темнокожих дизайнеров. Прежде к такому же приему прибегала бывшая первая леди Мишель Обама.

Стиль Харрис - классические брючные костюмы приглушенных тонов, темных цветов (синего или бордового) или пастельных (конфетно-кремового или пыльно-розового) и нитки жемчуга. При этом иногда она выбирает яркие оттенки - например, фиолетовое платье и бежевое верблюжье пальто в день инаугурации.

Вице-президент Камала Харрис может появиться на публике даже в джинсах. Фото: Jack KURTZ/Global Look Press

В неформальной обстановке или на выездных мероприятиях Харрис позволяет себе побыть «своей в доску». Смело надевает водолазки, джинсы скинни и грубые ботинки или кеды. Как полагают американские стилисты, ее приверженность к лаконичным, неброским, но в то же время элегантным и уместным нарядам помогает ей в политической карьере и общественной жизни.

Наследницы Тэтчер

После легендарной Маргарет Тэтчер, большой любительницы украшений из жемчуга, брошей и перчаток, на посту английского премьер-министра побывали еще две женщины - Тереза Мэй и Лиз Трасс. Обе не скрывали возраста: небрежная седина, морщины - британцы умеют принимать старение как неизбежность.

Тереза Мэй поначалу носила длинное каре, которое потом сменила на короткую стрижку, чем убавила себе несколько лет. А еще порой эпатировала публику короткими платьями, открывающими колени, экстравагантными туфлями леопардовой расцветки (кстати, по мнению наших экспертов, иногда это был выигрышный ход). Но на официальных мероприятиях предпочитала костюмы темных тонов с белой блузкой, соблюдая строгий дресс-код.

Аляповатые туфли со временем стали частью уникального стиля Терезы Мэй. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- У Терезы Мэй яркий бунтарский стиль в среде политиков, она считывала модные тренды и пробовала их в своих образах. Но делала это не всегда удачно, например, при ее высоком росте лучше использовать широкие брюки, а не брюки-дудочки, - считает стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.

Мэй всегда предпочитала оставаться прежде всего политиком, а не женщиной, поэтому никаких декольте, яркого макияжа или привлекающих внимание украшений (исключение - крупные бусы).

Лиз Трасс называли преемницей Маргарет Тэтчер в плане выбора стиля и предметов гардероба. Однако, как считает стилист Анна Скороходова, у Тэтчер образы гармоничные, а вот у Лиз Трасс предметы гардероба подчас спорят между собой.

- Можно сказать, что она пытается омолодиться за счет ярких элементов. С одной стороны, это интересно, некая реформация скучного классического британского гардероба женщины-политика. С другой стороны, у Лиз Трасс случался перебор с красными оттенками, - отмечает стилист.

Экономические броши

Главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной потребовалось несколько лет, чтобы прийти к собственному стилю. Она отказалась от длинных волос в пользу короткой стрижки, сменила цвет, выбрав темный оттенок, а не рыжий: это придало ей солидности. Подобрала современную оправу очков.

Эльвира Набиуллина и ее символические брошки. Конспирологи считают, что неваляшка и снегирь указывали на стойкость российской экономики, а волна - на цикличность изменений. Фото: Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС

Однако Набиуллина разрешает себе шалость, надевая на мероприятия блузки с цветочным узором в качестве акцента к темным костюмам.

- Этикет строг к расцветкам. Разрешены вариации только в фактуре ткани, а вот рисунок запрещен. С этим надо быть аккуратным, иначе это лишает образ консервативности, - говорит Альбина Холгова.

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Ну а из аксессуаров неизменной фишкой Набиуллиной стали броши, по которым журналисты строят догадки о неких тайных сигналах, которые глава Центробанка якобы посылает посвященным. Посылает она сигналы или нет, неизвестно. Но рассматривать броши и делать конспирологические выводы об экономической ситуации - довольно увлекательная игра, в которую охотно включаются СМИ.

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