Валерий Леонтьев в США зарабатывает на аренде и стрижке собак

За выступление на корпоративе певец берет 3,5 млн рублей. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Валерий Леонтьев пропал с радаров еще в начале прошлого года. Артист пропустил все важные музыкальные премии и отменил концерты в России. Сейчас в гастрольном графике Валерия Яковлевича по-прежнему тишь.

- Леонтьев улетел в Америку, в Майами, где у него есть недвижимость. Там более 20 лет живет его супруга Людмила Исакович, - рассказали «КП» друзья 74-летнего маэстро. - От телевизионных съемок Валера тоже отказывается, говорит, здоровье не позволяет участвовать в телепроектах. Но на прошлой неделе он инкогнито приезжал в Москву, выступал на корпоративе.

Говорят, гонорар певца за мероприятие составил 3 млн 500 тыс. рублей.

По словам прокатчиков, это уже не первый тайный приезд артиста в Россию на заработки.

- На корпоративы в столице Валерия Яковлевича можно уговорить и за 2 млн 500 тыс. рублей, - рассказывает промоутер Сергей Лавров. - Почему артист не гастролирует в России? Возраст дает о себе знать. Кассовый концерт у него стоит миллион рублей, но за эти деньги Леонтьеву надо два часа отпахать на сцене. А за корпоративы и платят больше, и петь много не надо. В среднем заказник Валерия Яковлевича длится 40 минут.

Лечит последствия неудачной пластики

Как говорят знакомые «Казановы» в Штатах, легенда сцены лечит больные колени и сражается с последствиями неудачной пластики.

- Леонтьев всегда собирал аншлаги и при этом никогда не капризничал. Райдер у него был обычный: хорошая гостиница, теплая машина. Только одно пожелание удивляло: окна в люксе Валерия Яковлевича перед его приездом надо было заклеить черными мусорными пакетами, чтобы в помещение не проникал дневной свет. После неудачной пластики у маэстро были проблемы: глаза до конца не закрывались, а уснуть с такой травмой невероятно трудно, - объясняет прокатчик Сергей Лавров.

Друзья артиста рассказывают, что полтора года назад Валерий Яковлевич перенес очередную операцию на глазах. Потом у певца была еще и тяжелая операция на ногах.

- У Леонтьева уже более двадцати лет проблемы с ногами. Много лет назад он повредил во время выступления сначала мениск на одной ноге, а вскоре и на второй. Со временем проблема не ушла, пришлось снова оперировать, - говорит концертный прокатчик Сергей Лавров.

Вилла в Майами, дом в Испании, квартира в Москве

До пандемии в Майами у Леонтьева было два дома и квартира. Видимо, столько объектов артист по финансам уже не тянет, поэтому в его активах, судя по данным из реестра недвижимости Майами, сейчас лишь двухэтажная вилла, расположенная на закрытой охраняемой территории в элитном районе «Корал гейбл», где жила Уитни Хьюстон. Причем пару лет назад «гнездо» певца стоило 3 млн 358 тыс. долларов, сейчас же его рыночная стоимость возросла до 4 млн 958 тыс. долларов (более 394 млн рублей). А значит, и налоги выросли. В конце года артисту пришлось заплатить около 100 тысяч долларов налога.

За годы проживания в Майами жена артиста открыла там бизнес - гостиницу и парикмахерскую для собак. Но со временем сфера деятельности Людмилы Исакович расширилась. Жена певца стала выезжать на дом к ВИП-клиентам. Причем клиентура у супруги «Казановы» исключительно премиальная. Во время пандемии Исакович стала обслуживать псов с острова миллионеров «Фишер Айленд». Добраться до этого райского кусочка суши можно только на специальном пароме по приглашению жителя острова. Там расположены виллы таких звезд, как Анна Курникова и Энрике Иглесиас. Имеется там недвижимость и у друга Леонтьева композитора Игоря Крутого.

В Майами у Леонтьева шикарная двухэтажная вилла с бассейном. Фото: СОЦСЕТИ

В Москве у Валерия Яковлевича, кроме пения, нет иных источников дохода. И кроме трехэтажной квартиры в районе Сухаревской (там работает приличный штат помощников, включая повара), нет недвижимости. Хотя раньше Леонтьев владел домом в подмосковной Валентиновке. Но потом певец его продал и на вырученные деньги купил виллу в Испании, неподалеку от города Аликанте. Тогда покупка новых апартаментов обошлась Леонтьеву в 4 млн евро. По соседству с домом певца стоит особняк четы Бекхэм. Однако испанский дом Валерия Яковлевича частенько пустовал, поэтому жена музыканта сдала его в аренду.

А ЧТО ЕЩЕ?

Вкладывает деньги в бриллианты

Как рассказали «Комсомолке» коллеги артиста, все свои накопления Валерий Яковлевич держит в различных банках. По слухам, только в одном из российских банков у Леонтьева на счету более 160 млн рублей. Проценты с вкладов позволяют певцу делать длительные паузы в гастрольной жизни.

Плюс ко всему маэстро вложился в коллекцию бриллиантов. Часть его сокровищ, аксессуары почти на миллион долларов, несколько лет назад вынесли из его столичной квартиры грабители. Но у певца есть и другие бриллиантовые трофеи. Например, очень дорогие кольца, автором которых является мастер, делавший украшения для принцессы Дианы.

Живущий в США Валерий Леонтьев тайно приезжает в Москву ради миллионных заработков