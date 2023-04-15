Агата Муцениеце подала в суд на Павла Прилучного

Муцениеце после разрыва с мужем расцвела: артистка похудела и то и дело публикует в соцсетях пикантные снимки. Фото: СОЦСЕТИ

Уже третий год звезды сериала «Закрытая школа» Павел Прилучный и Агата Муцениеце живут в разводе. Однако страсти вокруг их семьи не утихают: бывшие регулярно выясняют отношения в соцсетях.

Напомним: на разводе в 2020 году настояла Муцениеце, заявив, что устала от измен и рукоприкладства Прилучного. Позже Павел предположил, что бывшая оговорила его ради мести. А причин мстить было предостаточно. Еще до развода Прилучный начал жить под одной крышей со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Правда, отношения с Карпович как внезапно начались, так же внезапно и закончились.

Не успели поклонники актера переварить эту новость, как Павел спешно женился на актрисе Зепюр Брутян. Роман с Зепюр у него начался несколько лет назад.

- Еще на съемках первой части сериала «В клетке» Зепюр от него не отходила, - делились с «КП» коллеги Прилучного. - В какой-то момент Агата поняла, что у мужа интрижка, и прямо спросила у Паши: «Что происходит?» Тогда роман прекратился. Но уже после развода с Муцениеце на съемках второй части «В клетке» Прилучный снова начал встречаться с Зепюр. Карпович знала, но терпела...

Вторая жена Прилучного Зепюр Брутян скоро подарит ему еще одного наследника. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Съемочный день стоит 500 тысяч рублей

Этот любовный треугольник развалился в прошлом году, когда Павел все-таки определился с выбором и женился на 26-летней Зепюр. Говорят, для Муцениеце внезапный брак бывшего стал ударом. Друзья актрисы уверены, что Агата надеялась на воссоединение семьи. Павел активно участвовал в воспитании их с Агатой общих детей - 7-летней Мии и 10-летнего Тимофея, регулярно выплачивал алименты в размере 100 тысяч рублей. И тут как гром среди ясного неба: Прилучный женится на молодой актрисе, которая ждет от него ребенка.

И снова Муцениеце и Прилучный вернулись на тропу войны. Теперь Агата намерена выписать Павла из московской квартиры, в которую она с детьми после развода переехала из загородного дома.

Четырехкомнатная квартира, в которой актриса сейчас живет с детьми, стоит около 30 млн рублей. Фото: СОЦСЕТИ

Судебным иском актриса не ограничилась. Она пожаловалась в соцсетях: Прилучный и его жена проигнорировали ее приглашение на дни рождения детей. Фанаты Павла возмущаются: зачем Агате эти распри? Актриса тут же отреагировала на критику.

- Мне тут говорят: «После Прилучного вы мне перестали нравиться, все мусолите эту тему. Даже если такой он плохой, оставьте его в покое». Или такое: «Иногда по выходкам начинает казаться, что у нее проблемы с головой». Ну благодаря таким комментариям обо мне и пишут, - философски заметила Муцениеце.

Но друзья Павла не поддерживают поведение Агаты.

- Паша очень любит детей. Конечно, он поздравил их с их праздниками, просто решил не рисковать своей молодой женой. Зепюр сейчас ждет ребенка, ну какой ей смысл ехать в дом к бывшей своего мужа, которая против него воюет? - объяснил «КП» один из друзей Прилучного. - Паша сейчас хорошо зарабатывает, один его съемочный день стоит 500 тысяч рублей, он весьма востребован как актер. Плюс ко всему он стал лицом одного российского бренда одежды и первым делом привез чемодан обновок детям. Просто Агата не может простить Павлу, что он выбрал не ее...

Воссоединились и вновь расстались

Как рассказали «Комсомолке» приятели Прилучного, в прошлом году после расставания с Карпович актер тайно воссоединился с Муцениеце. Однако перемирие длилось недолго...

После развода актер утешился в объятиях Мирославы Карпович. Фото: СОЦСЕТИ

- Они вместе улетели с детьми на отдых в Дубай. Там они с Пашей гостили у одного российского богача, - говорят друзья артистов. - Но после совместного отпуска Паша понял, что былых чувств к Агате уже нет. Плюс ко всему никто не знал, что рядом с ним уже есть Зепюр, на которой он вскоре и женился. Видимо, Агата не может простить Паше, что он ее так неожиданно бросил... Поэтому сейчас она подала на него в суд. Агата требует, чтобы он оформил квартиру на нее. Требования странные, поскольку недвижимость покупал Павел. Он возражает, мол, хорошо, я выпишусь из квартиры, но оформлю ее на наших детей. Агату такой вариант почему-то не устроил...

К слову, актриса после развода и сама начала хорошо зарабатывать. Агата сейчас много снимается.

- Съемочный день у Муцениеце стоит от 300 тысяч рублей. Она по-прежнему много зарабатывает на своих соцсетях. Пост или упоминание бренда в ее блоге стоит от 200 тысяч рублей, - говорит промоутер Алина Красная.

Агата на собственные гонорары, без ипотеки, купила дом в Подмосковье за 26 млн рублей. Фото: СОЦСЕТИ

Хорошие заработки позволили Агате самой, без всяких кредитов, купить двухэтажный деревянный дом с панорамными окнами в охраняемом поселке рядом с лесом в Истринском районе.

- За дом Агата заплатила 26 млн рублей. Сейчас активно занимается его обустройством. Как ни крути, шумиха из-за разборок с бывшим приносит ей стабильный доход в соцсетях, - считают в окружении актрисы.

ЧТО В ИТОГЕ?

«Апартаменты раздора» достанутся актрисе

Заседание Головинского суда, в который Агата подала иск с просьбой выписать бывшего мужа из четырехкомнатной квартиры, расположенной недалеко от метро «Речной вокзал», прошло 3 апреля. Экс-супруги на него не приехали. Однако туда прибыли представители Прилучного и Муцениеце. Адвокат Павла зачитал обращение артиста: мол, тот готов выписаться из квартиры, которая оценивается риелторами в 30 млн рублей, хоть сейчас. Но завершить процесс в тот же день не удалось из-за ошибки в документах ответчика. Заседание перенесли на 17 апреля. Впрочем, оно уже будет носить формальный характер. Видимо, Прилучный проявил мудрость и намерен закопать «топор войны» с бывшей женой.

Напомним, после развода Прилучному достался загородный дом в Подмосковье. А вместе с ним и большие долги: жилье актер брал в ипотеку. Поэтому особняк артист вскоре продал и переехал в более скромный дом. А Агата Муцениеце вместе с детьми съехала в столичную квартиру, официальным собственником которой был Павел.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Роман с Давой был пиаром

По рассказам актерской тусовки, Агата Муцениеце пока не встретила нового возлюбленного. Возможно, поэтому артистке так тяжело наблюдать за новым счастьем экс-супруга.

- У нее был совместный проект с блогером Давой, все писали про их роман, но на самом деле это был всего лишь пиар.

Да, Дава минувшей осенью действительно расстался со своей девушкой, певицей Мари Краймбрери. С Агатой он и правда проводил много времени, вместе ходили на бои и в рестораны, но романтических отношений у них не было, - рассказали «КП» знакомые Давида Манукяна.

Недавно Дава посетил премьеру спектакля «Абсолютно другая нага» Агаты в кабаре Crave. Там артистка, скидывая с себя туфли на высоких каблуках, снова проехалась по бывшему: «Это лучше, чем секс с Прилучным!»

- Агата - прекрасная девушка, красивая, умная, харизматичная, профессионал своего дела, - оценил сценическую обнаженку подруги Дава.