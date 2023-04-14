ФБР арестовало американского разведчика, «слившего» сверхсекретные данные Пентагона о контрнаступлении Украины

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава американского Минюста Меррик Гарланд официально подтвердил, что ФБР арестовало подозреваемого в причастности к утечке секретных документов Пентагона, публикация которых в последние дни взбудоражила весь мир.

Задержан 21-летный военнослужащий разведывательного подразделения ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшера.

Арест был произведен в его доме, в городе Норт-Дайтон. В соцсетях появились видео, сделанные соседями Тейшеры. На них видно, что к машине агенты ФБР ведут молодого человека в красных шортах. Также они сообщили, что подозреваемый сдался без сопротивления, подняв руки над головой.

В оборонном ведомстве США считают, что утечка являлась преднамеренной, и уже квалифицируют ее как уголовное преступление.

На Тейшеру удалось выйти после того, как был выявлен первоисточник публикации – групповой чат в одном из игровых Интернет-сообществ. Именно в нем появились секретные документы Пентагона, касавшиеся контрнаступления Украины и давления американской администрации на другие страны миры с целью накачки Киева оружием.

Ряд высокопоставленных американских политиков и военных признали, что «определенная часть утекших документов является подлинной». Однако аналитики допускают, что все это является отвлекающим маневром, хорошо подготовленным вбросом дезинформации.

Тейшере уже пророчат судьбу другого американского военнослужащего – рядового Брэдли Мэннинга, также имевшего доступ к секретным документам и передавшим их WikiLeaks. В 2010 году Мэннинг был задержан и приговорен к 35 годам тюремного заключения. Его дело вызывало широкий резонанс. В тюрьме Мэннинг начал процедуру трансгендерного перехода и стал женщиной, сменив имя на Челси. В 2017 году Челси Мэннинг была помилована.

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