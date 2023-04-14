Украинка агрессивно толкает британского акциониста

13 апреля в лондонском Альберт-Холле выступила украинская группы «Океан Ельзи» во главе с «соловьём Майдана» Святославом Вакарчуком. Как сообщал сайт мероприятия, часть выручки от билетов пойдёт на «благотворительность Украине» (зачастую подобные сборы или разворовываются, или пускаются на покупку снаряжения для ВСУ).

Однако гастроли сопровождались скандалом. Группа британских активистов разных рас вышла к Альберт-Холлу с плакатами: «[Полк] Азов* = нацизм», а также «За что погибла 71 тысяча украинских солдат?». И самое главное (по мнению англичан):

«Куда ушли 15 миллиардов из наших налогов?» — примерно такую сумму в пересчёте на доллары Соединённое Королевство направило в качестве военной и финансовой помощи в Киев.

Зигующая украинка в футболке "Азова"

Впрочем, мирный протест оценили на все. Некие мужчина и женщина — вероятно, украинцы, судя по акценту, с которым они произносили слова «Мы поддерживаем «Азов»* — кинули нацистский салют перед темнокожим британским активистом, рассказывавшим, что простые жители Островов не хотят конфликта с Россией (этот момент попал на видео).

Другая женщина с криком «Я украинка!» принялась бить и толкать активиста. Вероятно, ей не понравилась речь британца, где тот жаловался, что из-за «украинских трат» многие простые подданные Его Величества вынуждены выбирать между покупкой еды и оплатой счетов за отопление. Напомним, после того, как год назад Лондон поддержал «энергетические санкции» против России, ответный экономический кризис усилился на самих Островах.

В итоге — акционистов оттеснила от Альберт-Холла охрана. Стоит отметить, что подобными действиями, правда, куда более радикальными, ранее отличались прежде всего прокиевские активисты, пытавшиеся сорвать любое российское культурное мероприятие в западных городах. Однако, как теперь выяснилось, в подобные игры можно играть и вдвоём.

«[Премьер-министр] Риши Сунак отправляет миллиарды режиму Зеленского, который поддерживает полк «Азов»* — праворадикальную группировку, запятнанную нарушениями прав человека. Неонацизм не соответствует нашим ценностям», — говорится в заявлении британских акционистов для СМИ.

*Запрещенная в России террористическая организация