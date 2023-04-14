Экологично – значит, патриотично!

Фото пресс-службы проекта «Экософия»

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и формирует новую экологическую культуру

В городе N мальчик Вася и девочка Маша играют в компьютерные игры и пьют лимонад.

Оставшуюся из-под лимонада бутылку они могут выбросить в общую мусорку, отсортировать в специальный контейнер или пойти сдать в пункт приема тары для вторичной переработки и получить за это рубль-другой. Сейчас возможны все три варианта действий. Все дело за решением Васи.

Очень важно, чтобы у него был этот выбор. И чтобы Вася знал, что такой выбор существует. Тогда рано или поздно Вася или Маша примут единственно верное разумное решение, к какому приходили наши весьма хозяйственные и мудрые предки: зачем добру пропадать, если его можно пустить в дело, и оно еще послужит, а за это еще и деньжат немножко выручить – плохо ли?

Раньше, когда промышленное производство не было так сильно развито, как сейчас, любая вещь жила несколько жизней. Если это одежда, то она перелицовывалась, перешивалась, шла на «тряпки», распускалась на нитки, и из нее вязалось еще что-то. Если в доме оставалась еда, то из нее придумывались новые блюда (таково происхождение всех пицц, пирогов, лепешек, супов, салатов, котлет, кваса и т.д.) Различные емкости тоже служили века. Согласитесь, ведь ничего нового? Мы знаем эти азы рачительного хозяйствования, просто наконец спохватились и вспомнили то, что забыли. Наступил момент сделать шаг от устоев и традиций – к устойчивому будущему.

Для этого и для того, чтобы Вася знал о том, что сегодня существуют самые разные способы экологичного поведения, разработан проект «Экософия».

Виктория Саар, руководитель проекта «Экософия» о философии нового времени и о возможностях для каждого: «Экософия» - проект про людей, живущих экологично и вовлекающих других в сознательное отношение к собственной и жизни и окружающему миру. Про отношения человека с человеком, человека с природой, всех людей с планетой. Мы ни с кем не боремся за экологию, мы за старое новое сознание и за разумное потребление. Речь идет о формировании экологической культуры».

Термин «экософия» придуман не только что. Впервые его использовал Николай Рерих в 1928 году во время экспедиции по горному Алтаю. Его следует понимать как экологическую философию - Дом в центре которого Человек, грамотно управляющий внутренними и внешними жизненными процессами.

Сейчас человечество, кажется, подошло к пониманию, что пора жить по-новому: с любовью к себе и заботой о природе. Всех, кто исповедует такую философию в шутку и всерьез зовут «экоистами». Это не общественная организация, а сообщество единомышленников.

О том, что нельзя называть...

...То есть проект «Экософия» - не только про углеродный след и раздельный сбор отходов. И даже не про озеленение и субботники. Слово «мусор» здесь не употребляют, потому что ничто не мусор (ой, меня бы сейчас «запикали»), а дополнительный ресурс, который в переработанном виде можно пустить на нечто полезное. И тем более это не про сохранение климата, потому что сие епархия ученых.

Фото пресс-службы проекта «Экософия»

Конкурс имеет ярко выраженную глобальную, но точечную практическую направленность. Тут важно придумать удобный и эффективный механизм, с помощью которого как можно большему количеству сограждан стало возможно легко и удобно применять в жизни экологичные привычки во всех сферах человеческой деятельности: в моде, питании, здоровье, в поведении в быту, в офисе, в транспорте, в магазине, в путешествии, в отеле, на природе и т.д. И конкурс как раз про это – кто лучше придумает, как реализовать на практике экологичное мышление. Рожденные в ходе соревнования лайфхаки и рацпредложения с удовольствием берут на заметку крупные компании, стремящиеся к устойчивому развитию: РЖД, СИБУР, АНО «Больше чем путешествие».

Проект стартовал в июне 2022 года и в настоящий момент объединяет молодежь; бизнесменов, которые делают свой бизнес более социально устойчивым и безвредным для окружающей природы и человека; работников горнодобывающей отрасли, представителей власти, МВД, спасателей, учителей, словом, - людей самых разных профессий, а не только экологов; общественников-энтузиастов. С каждым днем их становится все больше.

Как отметил в ходе торжественной церемонии закрытия третьего полуфинала проекта «Экософия» первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов: «Сейчас в нашем сообществе почти 50 000 человек. И все они проводят большую работу, вовлекая других людей в экологичный образ жизни. Находясь в Тюмени, 110 человек-конкурсантов собственными силами при поддержке тюменской администрации и общественности на четырех городских площадках организовали 23 лекции, 50 мастер-классов, 7 экоквизов. В процессе этого экофестиваля мы планировали собрать 2 тонны вторсырья, чтобы на вырученные средства подарить Тюмени библиотеку для «Читальни» Конторы пароходства, а собрали более 3 тонн вторсырья! Помимо этого, в ходе полуфинала конкурсанты решали сложные масштабные кейсы всероссийского уровня. Все, кто собрался сегодня здесь, действительно двигают нашу страну вперёд».

Фото пресс-службы проекта «Экософия»

Ребята ни в коем случае не насаждают агрессивную экологическукю повестку, они просто широко практикуют сознательное потребление, распространяя его естественным образом. Так брошенный в воду камушек ширит и распространяет растущие вокруг него круги на поверхности воды. С «экоистами» дружат и взаимодействуют «Сад памяти», «Вода России», «Чистая страна» и многие другие крупные общественные объединения.

Кстати, один из кейсов, над которым ломали головы конкурсанты - организация отдельного сбора отходов в поездах дальнего следования. Еще один - экологичное построение отельного бизнеса. Интересно, что Тюменское отделение РЖД уже приняло на вооружение ряд предложенных решений и готово их опробовать на отрезке Императорского маршрута «Тюмень-Тобольск». Например, проводник может аналогично стюардам в самолете толкать перед собой тележку с раздельными контейнерами для сбора отходов и передавать собранное и уже рассортированное приемщикам на станциях, которые потом отправят все на переработку.

Фото пресс-службы проекта «Экософия»

И первый в Тюмени и в целом в Сибири суперсовременный инновационный отель с «не-сибирским» названием «Лето-Лето» (с открытым и закрытыми бассейнами, регулярно наполняющимися минеральной водой, полезной для нервной системы и опорно-двигательного аппарата, спа-комплексом и аква-парком) тоже кое-что из предложенного взял себе на заметку. Возможно, отныне в номерах появится памятка с советами экологичного проживания в отеле, где одним из пунктов будет, допустим, отказ от требования обязательной ежедневной смены полотенец в целях разумной экономии воды, электроэнергии и гигиенических средств. Дома мы же не стираем полотенца каждый день. Только по мере загрязнения.

Россияне и природа

• 85% - выбрасывают мусор в специально отведенных местах

• 49% - убирают за собой в поездках на природу

• 7% - отказались от автотранспорта в пользу велосипедов и самокатов

• 6% - сдают отходы в пункты приема

• 4% - отказались от полиэтиленов пакетов

• 3% - сортируют отходы

• 6% - не делают ничего из перечисленного

• 1% - вообще не дали ни на что ответ

«Мы живем, пока река живая»!

Так поет со сцены одна из участниц городского праздника «Экософия в Тюмени», ставшего самым ярким событием полуфинала. Его посетили более 5 тысяч человек. Солнечная и по-весеннему теплая погода содейстововала доброму делу, хотя еще день назад дул ледяной ветер и трещали сибирские морозы...

Местные экопроизводители весело и наперебой торгуют своей продукцией, попутно узнавая для себя что-то новенькое. Максим Кузнецов предлагает покупателям «правильные конфеты» - лакомство без сахара, на основе финиковой пасты, и другие полезные продукты, объясняя:

- Меняя питание, влияешь на свое здоровье. Это тоже из разряда бережного, экологичного отношения к себе. Увы, я пришел к этому лишь после того, как нажил болезни. Скорректировав питание, я поправился. Теперь хочу побольше узнать про «Экософию», чтобы чище жить, чтобы одноразовое использовать многажды и не покупать лишнего.

Горожанка Татьяна Колесник пришла на праздник с детьми и внуками:

- Впервые на таком мероприятии, очень нравится, я за экологию! У нас очень хорошая молодежь!

А учитель школы №70 Елена Куликова от гордости за подрастающее поколение вспомнила Михаила Пришвина, процитировав писателя: «Охранять природу – значит, охранять Родину».

Малышня резвится на экоаттракционах, напевая только что услышанный со сцены строки «Я экологичный – значит я крутой!» и из уже «не нужных» коробок, упаковочного материала и пластиковых стаканчиков варганит забавных роботов-космонавтов. Но больше всего детворе нравится с помощью вело-шредера и экструдера измельчать крышечки от пластиковых бутылок и превращать их в памятный экобрелок. Эту мобильную мастерскую по переработке полимеров инициировали компании СИБУР и ТЭО. И тут целый день толпятся люди, создавая очередь.

А на сцене идет показ экомоды от тюменских дизайнеров, которые из переработанных материалов умудряются создавать красивые долговечные вещи из разряда «медленной моды» вопреки скоротечной общепринятой моде и призывают отказаться от приобретения одежды в сетевых магазинах, утверждая, что модная индустрия едва ли не больше всех остальных загрязняет планету. Одежда не успевает сноситься, как мы ее выбрасываем...

Организованы такие крафтовые и настольные экоигры, детские экоквесты, фотозона и фотобудка.

Фото пресс-службы проекта «Экософия»

«Участники проекта «Экософия» очень старались устроить для горожан и гостей Тюмени этот фестиваль, чтобы показать - вести экологичный образ жизни, перерабатывать вторсырье, использовать тканевые шоперы вместо пластиковых пакетов, пить кофе из многоразового стаканчика – это несложно и доступно каждому, – подытожил Алексей Агафонов.

Россияне и экономия природных ресурсов

• 73% - экономят в быту воду, газ, электричество

• 37% - покупают энергосберегающие товары, технику

• 9% - используют современные технологии изоляции дома

• 4% - покупают вещи, сделанные из вторсырья («серое» - новое зеленое)

• 1% - используют альтернативное отопление

• 14% - не делают ничего из перечисленного

Разговор о будущем

Оно у России точно есть.

Одна из камер обычного жилого дома, снимающая все, что происходит на улице рядом с подъездом, запечатлела: вот идет возрастная пара (явно жильцы дома), и мужчина по дороге в подъезд ни с того ни с сего зачем-то пинает стоящую урну, та опрокидывается...Спустя некоторое время урну поднимает мимо идущий ребенок лет десяти-одиннадцати и направляется дальше по своим делам. Девочка даже не живет в этом доме. Она просто не смогла остаться равнодушной к безобразию и пройти безучастно. Это уже готовый самый настоящий экоист.

Экспертам «Экософии» в ходе круглого стола на тему «Разговор о будущем», состоявшегося в рамках деловой части полуфинала, не пришлось долго обсуждать, кто такой «эколидер» и на кого всем равняться. Ответ очевиден: дети – настоящие агенты влияния. Они перевоспитают и взрослых, а начнут со своих родителей.

Участница проекта «Экософия», лучший волонтер «Воды России», Ольга Глухова, 18 лет (Тюмень):

- В настоящий момент пишу книгу в жанре «фэнтези», - рассказывает девушка. – Пытаюсь представить, что будет, если люди не научатся вести себя экологично, не обрастут новыми экопривычками. Именно для того, чтобы продвигать экологичный образ жизни, я в свое время придумала проект «Экотинейджер» по созданию волонтерского школьного отряда, который проводит внеурочные экозанятия с начальными классами в целях экологического просвещения.

В церемонии закрытия полуфинала также приняли участие: директор Государственного океанографического института им. Зубова Игорь Ивачев, генеральный директор «Холдинговой компании «Экологические системы» Константин Фрумкин, старший менеджер по созданию и управлению климатическими проектами компании «Сибур» Татьяна Романенкова, Министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Игорь Мураев, первый проректор по стратегическому развитию и науке Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова Павел Марьяндышев, директор департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец, директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Елена Уляшева, председатель Общественного совета Росгидромета Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, статс-секретарь Экологической палаты России, председатель экспертного совета проекта «Экософия» Вадим Петров, председатель Общественного совета Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Комитета по природопользованию и экологии Торгово-Промышленной палаты РФ Александр Закондырин, заместитель главы города Тюмени Вера Соловьева.

Заключительный полуфинал проекта «Экософия» пройдет в Архангельске с 1 по 6 июня 2023 года.

Присоединиться к проекту, чтобы узнать много нового, приобрести друзей и поддержку своих экоинициатив или стать амбассадором ЭКОЖ страны можно в любое время, зарегистрировавшись на сайте проекта экософия.рф. Гранд-финал пройдёт в Нижнем Новгороде с 27 по 30 июля 2023 года.