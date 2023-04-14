Первый фильм в космосе России нужно было снять ради детской мечты: Сергей Лукьяненко честно разобрал фильм "Вызов"

Писатель-фантаст написал рецензию на фильм "Вызов" Фото: Иван МАКЕЕВ

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал о своих впечатлениях о фильме "Вызов".

Вначале плюсы

1. Фильм (точнее изрядная его часть) реально снят в космосе, настоящие действующие космонавты честно отыграли свои роли настоящих космонавтов.

2. Юлия Пересильд сыграла (хорошо и без явных ляпов) врача, вынужденного за две недели подготовиться к полету и провести операцию на орбите.

3. Сюжет бодр и быстр (несмотря на хронометраж фильма), хотя угадывается, разумеется, заранее. Но жанр иных вариантов не даёт.

4. В фильме достаточно юмора и почти в меру пафоса (может быть чуть-чуть в финале пережали, но это на вкус и цвет).

5. Действительно ли реальная съемка в космосе круче, чем спецэффекты? На мой взгляд да, круче, именно потому, что ты знаешь - это реальная съемка в космосе.

6. Есть ли в фильме патриотизм? Есть. Имеются ли там наезды в духе "просрали все полимеры"? Нет.

7. Есть ли в фильме злобная гэбня и трусливое начальство? Нет.

8. Есть ли в фильме популяризация космонавтики, медицины, мотивация "верь в себя" и т.д. и т.п.? Есть.

Теперь минусы

1. Несмотря на длину фильма всё, что хотелось, явно в хронометраж не влезло. Поэтому там болтается некоторое количество драматических линий, которые должны были работать, но остались пунктиром:

а. Отношения героини с дочерью (к чему там парень дочери? да ни к чему, выкинь - сюжет не изменится, одна шутка потеряется)

б. Наезды на дочь героини со стороны прокурора, обидевшегося за свою дочь (комедийный персонаж, но выламывается из сюжета, пара умеренных шуток, один сомнительный момент нагоняя от Самого).

в. Повторяющаяся ретроспектива с аварией - не поддержана сюжетом в реальности.

г. Совершенно непонятный момент с выбрасыванием в космос серег - такое ощущение, что это должно было работать в паре с аварией и что-то символизировать, но какие-то ключевые моменты потерялись.

д. Отсеивание всех кандидатов было показано, кроме "первого армянского космонавта", причем персонаж-то был хороший и смешной, но просто взял и исчез.

2. Распущенные волосы Пересильд в невесомости - это красиво, конечно, и сразу понятно, что невесомость. Но это самое нереальное в полете на МКС. :) Постригли бы. :) Да и звонок мамы во время операции в космосе - это уже перебор, хоть драматически и играет.

UPD. Мне объяснили, что все женщины так и летают. Ибо собранные в пучок волосы - проблемы с грибком и т.д. Так что вопрос снимается.

А в общем ведь и всё! Реальный минус - оборванные сюжетные линии, которые не удалось полноценно впихнуть в сюжет. Но это именно второстепенные линии.

Что ещё?

Продакт-плейсмент - ну, я не уверен, что это однозначный минус, со времен "Дозоров" незамаскированный, а подчеркнутый продакт-плейсмент в духе "тут ловит только Мегафон" - визитная карточка нашего кино. Но он есть, да. (А вы снимите трехчасовой фильм с реальным полетом в космос, не подгребая деньги где только можно, тогда обсудим).

Да, в фильме, черт побери, курят, не затуманивая сигареты! И даже пьют коньяк! Очень смело по нашим временам.

МКС

Очень забавно, что хотя это МКС, но все съемки проходили на русской части и никого из американцев-европейцев в кадре нет. Как я понимаю, им запретили даже показаться в фильме. Ну что поделать, вот такое у нас международное сотрудничество. Хорошо хоть в "Купол" впустили Пересильд для одной красивой сцены...

В общем, надо строить свою станцию. И там снимать.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

По этому вопросу больше всего шипения, заламывание рук и переживаний. "Ах, как же так, вместо космонавтов полетели актриса и оператор, нет бы научной программой заниматься..."

Дорогие друзья, если вы хотите, чтобы космос был наш, чтобы дети мечтали стать космонавтами, если хотите, чтобы пилотируемую космонавтику развивали - нужно ее популяризировать.

Этот фильм - популяризирует. Он работает, и эти два места "на орбиту" рано или поздно превратятся в десятки новых стартов.

И да, мы первые. Первые сняли художественный фильм в космосе. Первые отправили туда режиссера и актрису. Первые доказали, что можно в кратчайший срок подготовить человека к полёту.

В общем - смотреть рекомендую, получите удовольствие.

Источник: Страница Сергея Лукьяненко ВКонтакте