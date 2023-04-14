Планета Меркурий на глазах потрясенных землян превратилась в комету

Астроном сфотографировал необычное и жуткое явление прямо у себя на даче

Немецкий астроном Себастьян Фотльмер прямо у себя на даче сделал потрясающее фото планеты Меркурий. На нем мы видим нечто, что скорее похоже на комету или на падающую звезду. Потому что – роскошный хвост. Но это – не комета, а планета, каменный и лишенный атмосферы Меркурий, самое близкое к Солнцу небесное тело. Что произошло, и как такое возможно? Может, небеса перевернулись и в Солнечной системе начался хаос?

Меркурий найти на небе – та еще задача. Планета так близка к ослепительному Солнцу, что обращается вокруг него за два с небольшим месяца. Соответственно, почти всегда она прячется в его пылающих лучах. Опытные люди с помощью телескопов ищут Меркурий на дневном небе, но сильно рискуют: одно неверное движение, и телескоп упрется в Солнце. Если смотришь в этот момент в окуляр – потеряешь зрение.

Но именно в эти весенние дни – редкая возможность рассмотреть Меркурий как звезду, и очень яркую, причем даже простым глазом. Сразу после захода Солнца планета нависает над западным горизонтом, пуская зловещие красные лучи на светлом еще небе. Но чтобы из нее еще и извергался хвост? Что это?

Физика явления пока еще остается загадочной, но кое-что мы уже понимаем. Как мы уже написали, Меркурий очень близко к Солнцу. И у него нет атмосферы. Температура на поверхности планеты достигает 430 градусов. Солнечный ветер (поток заряженных частиц, которые извергает наше светило) лупит по камням, по кратерам Меркурия. И выбивает из грунта атомы натрия. Натрий интенсивно светится желтым. Он поднимается над Меркурием, и его отбрасывает прочь все тот же солнечный ветер. В результате мерцающий светом неоновой вывески натрий вытягивается, как кометный хвост, на расстояние в 25 миллионов километров. Именно это явление и заснял Фольтмер.

А теперь вспомним, что именно сейчас Солнце разбушевалось. Оно вступает в период максимума своей активности. Мы это отлично видим и на Земле: то и дело – магнитные бури и полярные сияния. Максимум активности у дневного светила на этот раз оказался невероятно жестким. Еще несколько лет назад Солнце спало, и астрономы даже стали опасаться, что оно остывает (внутри уже холодное, а светит по инерции). Какое там остывает! Разбушевалось, как молодая звезда. И вот этот бешеный, максимальный поток солнечного ветра и выбрасывает натрий с Меркурия. То есть получается, что явление естественное, и с Меркурием все в порядке, насколько может быть в порядке планета, на которой плавится металл. А вот Солнце слетело с катушек.

Скорее всего, если вы просто найдете Меркурий глазами, вы хвоста не заметите. Астроном применил хитрость: он сделал снимок через фильтр, который пропускает только натриевый свет. Подчеркнул, так сказать, контрасты. Это позволило ему ослабить яркость вечернего неба и выделить хвост рельефно.

Натриевый хвост есть и у Земли. Если вы внимательно последите за красками заката, то можете приметить в какой-то момент желтую вспышку на горизонте. Это лучи заходящего Солнца подсвечивают натрий в верхних слоях атмосферы. Откуда у нас-то он? А вот с Меркурия как раз. Солнечный ветер выбивает натрий оттуда (хотя не только оттуда), несет к нам, и он у нас скапливается. В натриевый хвост Земли периодически попадает Луна – как нетрудно сообразить, в полнолуние. В такие моменты с Земли можно наблюдать странные вещи. Обычно цвет Луны монотонно-серый, но вдруг местами появляются красивые желтые или красные пятна. Странные свечения: астрономы прошлого даже думали, что это жители Луны сигналят нам с помощью зеркал. Все это – взаимодействие Луны с хвостом Земли. Если выбрать очень темную ночь и дать глазам привыкнуть, хвост можно увидеть и так: в точке Зодиака напротив Солнца будет словно тусклое пятно. Оно называется противосияние.

А если вы живете в городе, неба нет, но к высокой науке приобщиться хочется, возьмите свечу, и аккуратно (берегите глаза и все, что надо в таких случаях беречь) киньте в пламя несколько крупинок поваренной соли. Пламя на мгновение станет желтым. Это и есть натрий. Тот самый, который в космосе. Вы только что воспроизвели планетарные процессы у себя на столе.

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