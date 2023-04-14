Юрий Трутнев и губернатор Александр Цыбульский обсудили вопросы развития Архангельского транспортного узла

Фото: Кирилл Иодас/Пресс-служба правительства Архангельской области

Северный морской путь должен стать транзитной магистралью международного значения, самым надежным и безопасным морским коридором России, заявил Юрий Трутнев. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО 13 апреля провел в Архангельске заседание президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Главной темой стало выполнение поручений президента Владимира Путина по развитию Севморпути. Глава государства поставил задачу в 2023 году увеличить грузопоток до 36 миллионов тонн, к 2024 - до 80 миллионов.

«Северный морской путь, как путь, который контролируется на всем протяжении Российской Федерацией, наверное, сегодня самый безопасный и самый надёжный путь», - отметил Юрий Трутнев.

Морская магистраль является главной транспортной коммуникацией в Российской Арктике и имеет большой потенциал для того, чтобы превратиться в транзитный коридор международного значения. В условиях западных санкций поручение президента увеличивать грузопоток и развивать инфраструктуру Северного морского пути – это стратегический вопрос для экономики нашей страны.

«Такое развитие требует и дополнительных затрат, и усилий. Но в результате у нас будет своя дорога, всего одна из двух в мире – надёжная, безопасная и под контролем Российской Федерации», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Фото: Пресс-служба правительства Архангельской области

По словам вице-премьера, компании, взявшие на себя обязательства по обеспечению грузопотока Северного морского пути, готовы их выполнять.

«Компании готовы перенести часть потоков с других транспортных коридоров. Мы должны посмотреть экономическую целесообразность относительно этих действий, чтобы это было не в убыток, чтобы это работало на экономику, а не против её, но, тем не менее, мы будем предпринимать все возможные усилия, чтобы выполнить поставленную президентом задачу», – рассказал Юрий Трутнев.

Морской порт Архангельск играет ключевую роль в Арктической транспортной системе. Проект его модернизации и расширения вошел в план развития Северного морского пути до 2035 года.

«Архангельск всегда занимал важное место в транспортной системе Арктики. Здесь расположен один из немногих незамерзающих северных портов. В 2022 году грузооборот порта Архангельск составил 6,6 миллиона тонн и превысил грузооборот 2021 года на 24%. Мероприятия по развитию Архангельского транспортного узла включены в план развития Северного морского пути до 2035 года. Они включают в себя создание нового глубоководного порта с мощностью порядка 40 миллионов тонн грузов в год, дноуглубительные работы, развитие железнодорожной и автодорожной инфраструктуры», - уточнил вице-премьер правительства РФ.

По словам губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, позиции порта Архангельск в транспортной системе Северного морского пути в последнее время значительно укрепились, в том числе за счет новых политических и экономических условий, из-за которых прежние логистические цепочки радикально изменились. Архангельск является одним из ключевых центров перевалки грузов для действующих и будущих арктических проектов. Крупные транспортные компании продолжают развивать свою портовую инфраструктуру и модернизировать причалы. В 2021 году Архангельский морской торговый порт начал строительство новых и реконструкцию имеющихся грузовых площадок и причалов.

По поручению правительства РФ разрабатывается комплексный план по развитию Архангельского транспортного узла. Предложения были представлены правительством региона в Минтранс России, на их основе подготовлен проект распоряжения правительства РФ. Юрий Трутнев поручил Минтрансу совместно с Минвостокразвития в течение двух недель представить в Правительство России конкретные предложения по развитию Архангельского транспортного узла.