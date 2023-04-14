Владимир Правдивый завершает карьеру в Авито: Это целая жизнь по эмоциям, вызовам и достижениям

«Я - ИГРАЮЩИЙ ТРЕНЕР, А НЕ АРТЕФАКТ»

В Авито грядут кадровые перемены. Генеральный директор Владимир Правдивый заявил о завершении работы в компании. Занимаемый пост он покинет 29 апреля.

- Я руковожу Авито более 9 лет - целая жизнь по эмоциям, вызовам и достижениям - рост в 30 раз по выручке и выход на позицию №1 в мире. Это был марафон в темпе спринта, а последние 3 года - самые сложные, но и самые успешные. Очень горжусь этими результатами, особенно командой, которую мне удалось вырастить, и тем, чего мы достигли вместе, - сказал Владимир Правдивый.

Он уточнил, что свободное время посвятит семье и своему здоровью. При этом компания останется в надежных руках.

- Я - играющий тренер, а не артефакт. CEO, который работает больше 10 лет в одной компании - редкий случай. Знаю, что оставляю компанию в надежных руках большой и сплоченной команды из 6 тысяч человек. Уверен, что у нее есть поддержка в лице акционера в самых амбициозных и прорывных планах, - говорит гендиректор. - Сейчас я должен сфокусироваться на семье и собственном здоровье. Когда-то я принял компанию у основателей Филиппа и Йонаса, и относился к ней как к ребенку. Ребенку, который сейчас уже вырос и окреп, в то время как мои собственные дети еще растут. Уже потом я буду думать, что дальше. И какой должна быть новая история, которая будет вдохновлять меня так же, как Авито.

КАК ТЕПЕРЬ БУДЕТ РАБОТАТЬ ПЛАТФОРМА

Руководство компанией останется у членов Правления, куда входят все топ-менеджеры, включая управляющих директоров вертикалей. На корпоративном уровне за развитие бизнеса будет отвечать Иван Гуз, экс-заместитель генерального директора, за поддержку бизнеса - Сергей Пивень, финансовый директор Авито.

В компании напомнили, что ключевые бизнес-юниты платформы уже давно работают на профильных высококонкурентных рынках как самостоятельные игроки с собственными стратегиями развития. Компания несколько лет назад перешла от модели централизованного управления бизнеса к передаче ключевых решений центрам вертикалей и горизонтальным директорам. К вертикальным бизнес-юнитам относятся Авито Товары, Авито Авто, Авито Недвижимость, Авито Работа, Авито Услуги; к горизонтальным - Продукт, Технологии, Продажи, Маркетинг и др. Их лидеры составляют Правление Авито.

Общая стратегия развития компании и ежегодный бюджет будут по-прежнему разрабатываться Правлением и согласовываться акционером. Таким образом, алгоритм принятия решений в компании сохранит свой формат.

СКАЗАНО

Иван ТАВРИН, основатель Kismet Capital Group, акционер компании Авито о решении Владимира Правдивого:

- Новость о решении Владимира стала для меня лично неожиданной и нерадостной. Компания сегодня находится в лучшей своей форме. И это, несомненно, заслуга Володи и той великолепной команды, которую ему удалось собрать. То, что он принял решение уйти не во время шторма, а когда компания твердо стоит на ногах — вызывает у меня уважение.

У меня нет никаких сомнений, что платформа будет преуспевать и сохранит уникальную культуру. Вместе с Владимиром мы решили, как лучше поддержать этот баланс. Управление компанией останется в руках действующего топ-менеджмента - Правления, которое де-факто делает это многие годы. Kismet как акционер не будет влиять на операционную деятельность Авито, наши планы в отношении компании как актива не меняются. Верю в ребят и что у них все получится. Мы всегда поддержим команду в стратегических вопросах.