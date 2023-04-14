Импортная бытовая техника подорожала на 5-10%. Что дальше

Импортная бытовая техника подорожала на 5-10%, сообщают СМИ со ссылкой на торговые компании. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОЧЕМУ ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ

Импортная бытовая техника подорожала на 5-10%, сообщают СМИ со ссылкой на торговые компании.

На очереди автомобили.

- Мы распродаем китайские автомобили прошлого года по старым ценам, в апреле ожидаем партию 2023 года, и она будет как минимум на 100 тысяч рублей дороже, - сообщили kp.ru в одном из крупных автосалонов.

Речь шла о китайских машинах, стоимостью примерно 2 млн руб.

- Это ожидаемое явление — если валютные курсы растут, то это отражается и на ценах, - сказал kp.ru исполнительный директор Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. - Причем сейчас цены реагируют на курс гораздо быстрее, чем прежде.

Дело в том, что, как объяснил эксперт, «значительно уменьшилась глубина товарных партий».

- Раньше закупались крупные партии, и продавец, если вдруг повышался курс доллара, мог какое-то время продавать товар по прежним ценам, а потом курс мог и снова упасть, - объяснил Соколов. - А сейчас крупные мировые производители, такие как Apple, Samsung и другие перестали продавать свои товары для России. Идет поиск новых поставщиков и путей доставки. Партии, поставляемые по параллельному импорту, намного меньше, чем при прежних прямых поставках. Поэтому продавец вынужден быстрее, а иногда и с опережением реагировать на рост валютного курса.

ЕСЛИ ГДЕ-ТО ДОРОЖАЕТ, ЗНАЧИТ, ГДЕ-ТО ДЕШЕВЕЕТ?

Но с другой стороны, лихорадка подорожания коснулась далеко не всех товаров.

- Вы посмотрите на прилавках китайскую бытовую технику — далеко не вся дорожает, - сказал эксперт. - Были сделаны крупные запасы и покупатель имеет возможность не повышать цену. Держатся пока и российская бытовая техника.

Еще один возможный тренд — товары могут и подешеветь.

- На наших прилавках может появиться продукция компаний, которые мы пока не знаем, - прогнозирует Соколов. - Для того, чтобы завоевать покупателя, они могут ставить более низкие цены. Вопрос только в том, что выберет покупатель: платить дороже за известный бренд или купить дешевле у новичка. Вообще покупательские настроения очень важны. Потому что цена определяется не только простым учетом роста расходов, связанных с повышением курса, но и тем, готов ли покупатель отдавать деньги. Если товар не будет продаваться, то как бы не рос курс, покупатель вынужден будет снижать цену.

ПРОВЕРИМ, НЕТ ЛИ ТУТ ЗАГОВОРА

А может, это заговор мировой торговли против российского народа? Все как сговорились — взяли и повысили.

- Нет никакого заговора, да и повышение очень небольшое, - сказал в эфире радио «Комсомольская правда» представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. - Это вообще очень тонкий момент — когда и на сколько повышать цену. Производители же производят свой товар для того, чтобы продать, а не для того, чтобы он стоял на полках. Их основная прибыль — за счет оборота. А чтобы продавать быстро, надо продавать недорого.