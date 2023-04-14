Такого раньше не было: Зачем весь Тихоокеанский флот России поднят по тревоге

Военный обозреватель Виктор Баранец объяснил цели внезапной проверки Тихоокеанского флота. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Издревле существует на нашем военном флоте команда "Свистать всех наверх!". Ее подают, когда есть авральная, форс-мажорная работа. Когда морякам нужно собрать и бросить все силы на решение учебной или боевой задачи. Сегодня такая команда в армии и на флоте существует в виде объявления высшей степени боеготовности. Ну а если быть совсем точным, то объявляется «Боеготовность полная».

Ее и объявил для Тихоокеанского флота (ТОФ) на сборе высшего комсостава в пятницу 14 апреля Сергей Шойгу. И все это было сделано как "внезапная проверка».

И, вроде бы, к таким проверкам еще с 2013 года Тихоокеанскому флоту не привыкать. Но во время всех предыдущих внезапных проверках в состояние полной боеготовности приводились лишь отдельные морские, береговые и авиачасти. А вот сейчас «свистать все наверх!» объявили ВСЕМУ флоту!

Такого раньше не было.

Ну и как все это делается?

ВСКРЫТЬ КОНВЕРТ №…

По закрытому каналу связи командующему флотом поступает приказ «Вскрыть конверт №» такой-то… Командующий достает из секретного сейфа тяжелый от сургучных печатей конверт с нужным номером и вскрывает. А в нем – утвержденный Верховным Главнокомандующим приказ, в котором и значится «боеготовность полная». Ну а дальше – подробно расписано куда и какие подводные лодки, надводные корабли, самолеты морской авиации направлять, к отражению каких целей и с каких направлений должны быть готова береговая оборона, в каких районах океана надо «локализовать» вероятного противника, где проводить реальные стрельбы по мишеням…

И еще – десятки других учебно-боевых задач.

Ну и каких же?

«БЫТЬ ГОТОВЫМИ К ОТРАЖЕНИЮ АГРЕССИИ»

В ходе внезапной проверки министр обороны приказал «отработать варианты применения группировок с учетом оснащения современными средствами поражения противника, использования новых форм и способов действий войск». Цель - «наращивание способности вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений».

«В ходе внезапной проверки Тихоокеанскому флоту предстоит отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски", - пояснил Шойгу. А начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов добавил: "На проверку создана учебная обстановка, характерная для периода непосредственной угрозы агрессии". Некоторые корабли и подлодки, а также самолеты будут имитировать действия противника. Включая, между прочим, и его попытки атаковать Сахалин и Курилы…

ВСЕ НЕСПРОСТА

У обывателя наверняка возникнут вопросы. Почему именно сейчас? И почему именно на Тихоокеанском флоте проводится такая грандиозная внезапная проверка?

Тут, конечно, можно только догадываться. В последнее время в Тихоокеанско-азиатском регионе значительно возросла военная напряженность. США, Великобритания и Австралия формируют новый военный блок - его уже называют Азиатским НАТО (к нему собираются примкнуть Южная Корея и Япония). Военно-морские силы США и Южной Кореи постоянно проводят крупные учения. Из Токио время от времени раздаются «обещания» силой вернуть Курилы. А тут еще назревает нешуточная свара между Китаем и Тайванем. В этот «дымящий костер» время от времени «подливает керосинчика» Северная Корея, запуская свои новые ракеты. А Вашингтон уже поставляет вооружения на Тайвань, несмотря на протесты Китая. Сюжетик закручивается нешуточный.

И все это – у наших дальневосточных границ.

Готов ли Тихоокеанский флот – наш главный страж Дальнего Востока - к защите и обороне? Вот и проверят. Внезапно.