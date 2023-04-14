Минобороны России: белорусские летчики завершили обучение боевому применению штурмовиков Су-25

Белорусские летчики уже вернулись на свою военную базу и приступили к несению дежурства на переоборудованных самолетах

Минобороны России опубликовало интервью с летчиком белорусских Военно-воздушных сил, который рассказал, как проходила переподготовка в России на самолетах-штурмовиках Су-25.

«В рамках плановой подготовки летный и инженерно-технический состав белорусской авиационной базы прошел допподготовку в учебном центре Российской Федерации на самолетах Су-25. Подготовка включала как теоретический курс, так и практические занятия под руководством российских инструкторов. Это позволило нам не только улучшить свои навыки, но и освоить новые способы применения современных средств поражения, в том числе, и специальных боеприпасов. Программа подготовки личным составом освоена в полном объеме, при необходимости полученные нами знания и умения мы готовы применить на практике для обеспечения безопасности как нашей страны, так и Союзного государства в целом», - заявил пилот.

Белорусские летчики уже вернулись на свою военную базу и приступили к несению дежурства на переоборудованных самолетах.

Напомним, президенты Беларуси и России летом прошлого года в Санкт-Петербурге обсудили поставки российских вооружений для белорусской армии. Тогда Владимир Путин предложил модернизировать белорусской армии Су-25, что они могли нести ядерные заряды. А осенью прошлого года Лукашенко заявил, что белорусские военные самолеты уже способны нести ядерное оружие.

Теперь у белорусской армии есть все, чтобы обезопасить Союзное государство от любых угроз.

Ранее Россия и Беларусь приняли общую Военную доктрину, провели совместное военное планирование, а также настроили Единую систему противовоздушной обороны.