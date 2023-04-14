Комик Андрей Бебуришвили сообщил о подготовке к свадьбе

Фото: ТНТ

Предстоящий весенний выпуск шоу Comedy Club решили посвятить любви и романтике. Именно поэтому гостем проекта стал профайлер-верификатор Алексей Крутилин. Прямо на месте экспресс-методом он составит психологические профили ведущих Павла Воли и Гарика Харламова («один — дрищ, другой — полный») и проанализирует их характер на примерах из личной жизни.

Алексей Крутилин. Фото: ТНТ

В сольном стендапе комик Андрей Бебуришвили, подменявший Гарика Харламова в Comedy Club признается, что намерен завязать с холостяцким образом жизни. Разумеется, это тема чуть ли не для концертной программы. В эфире зрители увидят лишь кусочек размышлений Андрея.

— Свадьба в Москве — это очень дорого! — признает он. — Мы с невестой насчитали восемь миллионов рублей… Но без моего выступления — три. А гостей у нас будет 150, хотя лично я хотел бы видеть только одного, но не скажу, кого. Пусть каждый думает, что это про него.

Для коллег это признание станет шоковым, ведь Бебуришвили занимает первое место в Comedy Club и «Прожарке», которую ведет, по количеству подколов, связанных с полным отсутствием интереса к девушкам. Видимо, теперь Андрей всерьез взялся за голову и решил дать резкий отпор всем приколистам. В то же время женатый Иван Половинкин расскажет о плюсах семейной жизни и покажет, как он выглядел до встречи со своей женой.

Иван Половинкин. Фото: ТНТ

В специальном музыкальном номере по мотивам шоу «Конфетка» публика увидит пародию на Гарика Мартиросяна и Марину Кравец — ее покажут Карен Арутюнов и Дарья Блохина. Гостя шоу, романтичного дальнобойщика, сыграет новый резидент Comedy Club Никита Никитин.

Не обойдется и без фирменной миниатюры-пародии от Гарика Харламова: он облачится в черный френч и накрасит губы, чтобы перевоплотиться в образ председателя Коммунистической партии КНР Си Цзиньпина, который не так давно приезжал в Москву.

Comedy Club, ТНТ, пятница, 21.30