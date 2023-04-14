Минобороны России сообщило о продвижении штурмовиков в западные районы Артемовска

«Вагнер» ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах Артемовска Фото: Александр КОЦ

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков провел очередной брифинг, где сообщил данные о потерях в рядах ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ, уничтожено до 60 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» сожжено до 80 украинских националистов, на Донецком до 340, на Южно-Донецком и Запорожском до 40, на Херсонском до 35.

Генерал-лейтенант также сообщил, что при поддержке на флангах подразделениями Воздушно-десантных войск штурмовые отряды «Вагнер» ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах Артемовска. Десантники делают все, чтобы пресечь на корню попытки противника доставить в город боеприпасы и ввести резервы.

Им помогают с воздуха авиация «Южной» группировки войск. Только для поддержки штурмовых отрядов в данном районе совершенно 14 самолетовылетов. Ракетными войсками и артиллерией выполнены 62 огневые задачи. Штурмовики заслуживают такой поддержки. За все время боев, по словам руководства штурмовиков только в Артемовске было уничтожено более 32 тысяч наемников ВСУ.

За минувшие сутки наши военные по все линии соприкосновения перебили еще более 555 боевиков ВСУ, а также десятки танков, бронемашин, гаубиц, самоходок и пикапов.

Также нашей оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожен склад с боеприпасами украинских войск в Червоная Криница, нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 136 районах.

Конашенков отметил боевую работу частей противовоздушной обороны, что за сутки перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и шесть украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

407 - самолетов.

228 - вертолетов.

3753 - беспилотных летательных аппарата.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8672 - танка и других боевых бронированных машин.

1084 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

4584 - орудия полевой артиллерии и минометов.

9504 - единицы специальной военной автомобильной техники.