Четыре года боли и операций: Юрий Антонов раскрыл причину своего затворничества

Юрий Антонов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нынче на российском телевидении столько развлекательных музыкальных программ, что как ни включишь «ящик», обязательно да нарвешься на какое-нибудь шоу. То Басков или Лазарев (иногда вместе) упражняются в конферансе, то на сцене или в жюри весь цвет отечественной эстрады. Даже «вылезли» те (как грибы после дождя), кого годами не было видно. Неожиданно возникла из «небытия» Ирина Понаровская. Вдруг напомнил о себе Александр Серов. Легендарная и великая 93-летняя Александра Пахмутова мелькнула в программе. Где-то увидела я 97-летнего не менее легендарного и великого Александра Зацепина. Это я упомянула «редкую птицу», а сколько певцов, музыкантов, композиторов, которые со сцены и с экрана и не уходили: Валерия, Киркоров, Газманов, Успенская. Но не видно совсем музыканта, композитора, певца Юрия Антонова. Читатели «КП» спрашивают: почему теленачальство не приглашает любимца публики?

Чтобы не гадать, в чем причина, мы позвонили Юрию Михайловичу напрямую.

- Пока здоровье не позволяет участвовать, - сказал нам Антонов. - Три операции на колене мне уже сделали, готовлюсь к четвертой.

Напомним, несколько лет назад народному артисту России сделали операцию на мениске. После было долгое лечение, реабилитация. Юрий Михайлович появлялся на публике, опираясь на палочку. Процесс восстановления затягивался. Боли в ноге мучили даже после операции. Приходилось принимать обезболивающие. «Ходить больно. Иногда боль такая сильная, что стараешься мысленно отвлечься, чтоб пройти несколько метров», - говорил Антонов мне в интервью. Потом в СМИ появилась информация, что Антонов улетел лечиться в Австрию. Потребовалась замена коленного сустава.

- Операция на колене считается одной из самых сложных, - рассказал мне Юрий Михайлович. - Уже 4 года длится эта история с коленом.

- Неужели так плохо лечат врачи, и у нас, и за рубежом, что до сих пор вас не вылечили по-настоящему?

- Дело же не только во врачах. Но и реакции моего организма. Он «протестует». К тому же, когда я лежал в нашей больнице, мне занесли стафилококк. Это очень серьезное осложнение. Сейчас с коленным суставом все в порядке. Но мне предстоит четвертая операция. Нервные окончания, связки болят с утра до вечера. Вечером принял таблетку, чтобы уснуть, а наутро снова нестерпимые боли. У меня огромная надежда на новую операцию, после которой всё должно нормализоваться и мучения закончатся.

- Если бы здоровье позволило, вы бы приняли участие в музыкальных телешоу?

- От меня это не зависит. Если телевизионное начальство позовет, с удовольствие приму. Это развлекательные шоу, но на них приходят очень талантливые люди.

- Например, Александра Пахмутова...

- Она гениальна. Я её называю маленькой бомбой. Великий композитор. Благодаря её тандему с мужем поэтом Николаем Добронравовым родились прекрасные песни: и музыка, и слова удивительные. Очень большими величинами среди современных композиторов считаю Давида Тухманова и Александра Зацепина...

«КП» желает Юрию Михайловичу скорейшего выздоровления.