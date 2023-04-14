500 дней одиночества: Что испытала испанка, прожив в глубокой пещере без дня и ночи почти 1,5 года

Прожившая 500 дней в пещере испанка испытывала галлюцинации Фото: REUTERS

Видимо, начитавшись знаменитого романа Габриэля Гарсиа Маркеса, уроженка солнечной Испании Беатрис Фламини решила установить новый мировой рекорд «одиночества». Она провела 500 дней в пещере на глубине 70 метров без контакта с внешним миром, сообщило информационное агентство EFE.

Это абсолютный мировой рекорд по продолжительности пребывания под землей в экстремальных условиях. Беатрис специально готовилась к «погружению», много занималась спортом и даже стала профессиональным скалолазом.

В полном одиночестве испанка находилась не только без связи с внешним миром, но и без привязки ко времени. Она не могла определить день наверху или ночь, а также время суток. Спортсменка вошла в пещеру 20 ноября 2021 года, а покинула ее лишь сегодня, 14 апреля 2023 года.

Местом рекорда стала небольшая пещера в горном массиве Сьерра-Невада в провинции Гранада. Она имеет лишь два узких коридора и полость площадью чуть более 3 квадратных метров. За безопасностью Фламини при помощи камер наблюдения следила команда андалусийских геологов во главе с Дэвидом Рейесом из спелеологического клуба «Докумалия». Именно он нашел пещеру, наиболее подходящую для проведения эксперимента, назвав ее «Пещера времени».

Едой и водой женщину снабжали каждые 20-30 дней путем обмена в промежуточной точке пещеры, где невозможно пересечься или поддерживать связь. Она же забирала их, когда получится, потому что быстро потеряла счет времени. Туда же Беатрис сдавала контейнеры с отходами своей жизнедеятельности, получая взамен пустые емкости.

В общей сложности Фламини провела под землей 1 год и 4 месяца, в течение которых исследователи вели запись повседневной жизни женщины, изучая, как социальная изоляция и крайняя дезориентация влияют на восприятие времени, а также отмечая ее нейропсихологические изменения.

Выбравшись на поверхность, испанка поделилась, что за это время она успела испытать моменты ужаса и эйфории, потерю концентрации и галлюцинации. Правда, у Фламини был специальный экстренный канал связи со спасателями, которые, в случае угрозы ее жизни, смогли бы вытащить ее на поверхность, но она им так и не воспользовалась.

Напомним, что предыдущий мировой рекорд принадлежал сербу Милутину Вельковичу, который провел в пещере 463 дня, хотя у него были и часы, и периодические разговоры с прессой. На третьем месте теперь находится итальянка Кристина Ланцони, которая в 2007 году провела в подземной лаборатории 269 дней.