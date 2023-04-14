Мишустин заявил о неизбежном росте реальных доходов населения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Реальные доходы населения будут расти. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития в пятницу.

- Я уверен в этом, рост будет! - заявил Мишустин.

По его словам, правительство решает эту задачу.

Премьер также обратил внимание на меры, связанные со здоровьем россиян и помощью малоимущим. Мишустин назвал это народосбережением. Речь идет о качественных медицинских услугах, своевременной диспансеризации, реабилитации, а также социальной адресной помощи.

Премьер напомнил, что правительство занимается разработкой программы по защите долгосрочных частных сбережений.

- Ее реализация даст нашим гражданам еще больше возможностей для получения дохода и обеспечит бизнесу больше ресурсов для запуска перспективных проектов, — сказал премьер.

Программа также должна помочь привлечь длинные деньги в экономику.

Мишустин заявил, что санкции Запада были приняты для того, чтобы уничтожить нашу экономику и лишить россиян дохода.

- Это было не спонтанно! Санкции готовились годами! - заявил премьер.

Однако планы не осуществились. Мишустин отметил, что экономике удалось устоять на ногах и адаптироваться к нынешним условиям.

- Шаг за шагом мы должны добиться финансового суверенитета своей страны. И мы это сделаем, — заявил Мишустин.

Премьер отметил, что нужно добиться роста рублевых займов и заместить ушедший зарубежный капитал.

В то же время, несмотря на конфронтацию с Западом, Россия, по словам Мишустина, остается открытой для инвесторов и участников глобальной торговли.

Одной из главных задач премьер назвал увеличение производства российских товаров. По мнению Мишустина, «в России можно сделать все».

Чтобы бизнесу было легче развиваться, премьер пообещал упрощать разрешительные процедуры и ограничивать проверки.

- Сейчас необходимо больше усилий направить на расширение частной инициативы. Федеральные и региональные структуры не должны подменять бизнес, — сказал Мишустин.