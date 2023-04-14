Заворотнюк в платке и темных очках заметили в монастыре в окружении близких

Фото: соцсети Анны Заворотнюк

Вот уже пять лет Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Актриса давно не появляется на публике, так как проходит тяжелое и сложное лечение. Сейчас знаменитость находится дома, в окружении близких. А в канун Пасхи старшая дочь "прекрасной няни" Анна Заворотнюк показала очень личное семейное фото.

Семья Анастасии Заворотнюк готовится отмечать Пасху. В канун светлого праздника близкие актрисы отправились в монастырь освятить кулич. Старшая дочь знаменитости Анна Заворотнюк разместила в блоге фотографию. В кадре она предстала в окружении близких подруг и с бабушкой Валентиной Борисовной.

Женщины побывали в Иоанно-Предтеченском женском монастыре. Как известно, семья актрисы очень верующая.

Поклонники отметили, что мама артистки за последний год сильно сдала и даже была госпитализирована. Это и не удивительно. На плечи 79-летней пенсионерки легли не только заботы о тяжелобольной дочери, но и воспитание внучки Милы. Девочке сейчас четыре года и требует к себе много внимания.

Отец крошки Петр Чернышев целыми днями пропадает на работе, так как является единственный кормильцем семьи. В окружении мужа Заворотнюк давно шепчутся, что он трудится на износ. Ведь на нем сейчас и теща-пенсионерка, и маленькая дочка Мила, и тяжелобольная жена, которой необходимо сложное и дорогостоящее лечение. Некогда статный красавец сейчас выглядит измотанным и осунувшимся.

Что касается Анастасии, то для лечения артистки, страдающей от опухоли мозга, применили уникальную методику, которая подойдет не всем. Речь идет об интраоперационной баллонной электронной брахитерапии. "Главная проблема - дойти до очага болезни с наименьшими повреждениями. Врачи сумели добраться до опухоли через сосуд. Этот метод состоит в «выжигании» радиацией раковых клеток, оставшихся после удаления опухоли", - рассказывали врачи.

В случае с Заворотнюк специалисты действуют точечно и прицельно именно на больные клетки. При этом очень важно в этом случае не задевать здоровые клетки.