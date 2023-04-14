Данила Козловский прервал молчание и жестко ответил на обвинения в предательстве и побеге из России

Данила Козловский Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Данила Козловский в последнее время не сходит в первых полос скандальной хроники. Актера в чем только не обвиняют. В частности, общественники заявили о втором гражданстве звезды, назвали предателем и потребовали снять со всех ролей в театре и кино. В итоге Козловский не выдержал.

Данила Козловский выступил с публичным заявлением и ответил на все обвинения, которые летят в его адрес. "Пришло время внести некую ясность в этот информационный паноптикум, возникший вокруг моего имени. Обычно, все дерьмо, летящее в мою сторону, я стараюсь не комментировать, но сейчас сделаем исключение, ибо то, что происходит, уже за гранью", - начал актер.

Он напомнил о заявлении в прокуратуру, которое написал Виталий Бородин. Последний обвинил артиста в "предательстве Родины" и попросил прокуратуру проверить деятельность звезды. "После этого СМИ мне приписали все смертные грехи, упражняясь в своем обезумевшем творчестве, кто как мог", - констатировал Данила.

Потому он и решил расставить все точки над i. "Я никуда не уезжал из своей страны. Каждый месяц на протяжении последнего года (а до этого еще лет 15), я выхожу на сцену Петербуржского Малого драматического театра. Вся эта информация легко проверяется на сайте. Вряд ли возможно «свалить» жить за океан, но при этом, каждый месяц играть в театре в России", - отметил он.

Ответил актер и на обвинения по поводу эмиграции в США. "В Америке у меня живет ребенок, которого я хочу видеть и участвовать в его жизни, как любой нормальный, любящий отец. То, что я на несколько дней уезжал в США в перерывах между спектаклями, не дает основания утверждать, что я «сбежал» из России", - подчеркнул Данила.

Звезда заверил, что никаких доходов, кроме российских, не имеет, равно как не имеет "никакого второго гражданства, тем более, гражданства США". "Подобные лживые и подлые обвинения прикрываются «патриотизмом». Писать доносы в прокуратуру, стучать, устраивать охоту на ведьм, упражняться в ненависти - ничего из этого не имеет отношения к патриотизму. Это угар, жизнь от которого ни у кого лучше не станет", - заявил Козловский.

После чего отметил, что видит свое предназначение и служение именно в России. "Здесь, в России, мои учителя, мой театр и, самое главное, мой зритель, которому я благодарен за свою поддержку и любовь. Мне важно пытаться делать что-то хорошее, светлое и доброе. Как бы это сейчас наивно не звучало. Мне не хочется опускать руки, я не собираюсь сдаваться, и пока это возможно, продолжу и дальше работать в своей стране. Самое главное, в сложные времена - оставаться людьми. Так давайте ими и будем. Скатиться в окончательное безумие всегда успеем", - резюмировал актер.