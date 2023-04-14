Приглашаем на презентацию книги известного дерматолога Марии Журавлевой

15 апреля в 16:00 в книжном магазине «Читай-город» в ТРЦ «Европейском» состоится встреча с автором книги «Под покровом кожи», известным практикующим врачом-дерматологом Марией Журавлевой.

Кстати, книжная новинка «Комсомольской правды» «Под покровом кожи» в первые недели продаж уже стала бестселлером.

«Под покровом кожи» – это «доказанные» факты, познавательная информация и актуальные рекомендации от практикующего дерматолога, автора популярного блога о несовершенствах кожи Марии Журавлевой. В своей книге Мария рассказывает о знакомых диагнозах (акне, розацеа, псориаз, атопический дерматит) максимально просто и нескучно, чтобы вы посмотрели на дерматологию под другим углом.

Вы узнаете о профилактике развития новообразований, почему возникает то или иное заболевание, как вирусы влияют на кожу, почему стареет кожа и как часто стоит посещать косметолога. Книга будет полезна не только педиатрам, дерматологам, но и людям с различными кожными заболеваниями, которым не хватает объяснений врачей на приеме. Как правильно загорать, можно ли пользоваться гормональными кремами, что делать с детской сыпью и «растяжками» у мамы – автор опровергает народные рецепты и затрагивает принципы доказательной медицины. Уверены, некоторые советы вас удивят!

На встрече вы сможете задать вопросы автору и получить автограф.

Вход свободный!

Ждем вас 15 апреля в 16:00 по адресу: г. Москва, м. Киевская, пл. Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ Европейский, 4 этаж, магазин «Читай-город».