Подготовка военнослужащих в тыловой зоне СВО. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

И что вас так тянет на Красно-Лиманское?

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нивелировала три украинских взвода, две бронемашины, гаубицу Д-20 и склад с боеприпасами 66-й мехбригады ВСУ в Невском. Западная группировка войск на Купянском направлении уменьшила силы противника на 35 бойцов, два автомобиля и самоходку «Гвоздика». Штурмовики «Вагнера» на Донецком направлении вытесняли противника из центра Артемовска. А подразделения ВДВ поддерживали их на флангах, блокируя переброску резервов ВСУ. Южная группировка войск нанесла такие потери противнику на Донецком направлении: до трех рот, БМП, шесть бронемашин, два автомобиля, гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика». Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях вывела из строя до взвода украинских бойцов, две бронемашины, гаубицу «Мста-Б» и склад с боеприпасами 102-й бригады теробороны. На Херсонском направлении уничтожено до 35 солдат противника, две бронемашины и САУ «Гвоздика». Перехвачено 9 снарядов РСЗО HIMARS и шесть украинских беспилотников. Когда сдачу Артемовска признаете – 9 мая?

ВСУ бьют по ЛНР реже

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что артиллерия Киева снизила интенсивность ударов в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ВС РФ в ЛНР, усилив обстрелы прифронтовых поселков и городов. Это может быть вызвано и экономией боеприпасов, и плохими погодными условиями. Продолжается переброска сил и техники ВСУ под Славянск и минирование боевиками ВСУ берега реки Оскол под Купянском. Они похожи на кротов. Упорство и слепота.

Киев получил меньше трети обещанных танков

Издание Politico сообщает, что к началу весны менее трети из обещанных западными странами Киеву танков прибыли непосредственно в зону боевых действий 200 обещали - прислали меньше 70. При том около 120 танков «близки к передаче». Один из немецкие танков Leopard на Херсонском направлении уже панически завяз в болоте и в результате действий российского диверсионного отряда достался как трофей ВС РФ. Шкурка попорчена – а так ничего, на запчасти пойдет.

Боец нацгвардии США сливал данные в сеть из чувства справедливости

Джек Даглас Тейшейра, подозреваемый в утечке секретных данных боец Национальной гвардии США, считал конфликт в незалежной «удручающим». Всезнайка Washington Post докладывает: «Его друг вспомнил, что Тейшера начал публиковать секретные материалы на сервере в Discord в начале конфликта на Украине, который он считал «удручающей» битвой между «странами, у которых должно быть больше общего, чем то, что их разделяет». Тейшейра публиковал секретную информацию среди тех, кого считал друзьями и надежными людьми. Теперь Джеку Дагласу грозят «десятки лет» в тюрьме. Правда кому глаз колет, кому другое место.

Украина перестанет быть морской державой

Владимир Константинов, глава крымского парламента, заявил, что Украина вслед за Азовским может утратить и доступ к Черному морю. Так он отреагировал на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы про «море НАТО». Владимир Константинов напомнил: «Весь Юго-Восток бывшей Украины — это Россия. Значит и все Черноморское побережье — наша исконная земля. Волею случая она досталась другому государству. Что не принесло радости ни ему, ни жителям Причерноморья. Теперь время вернуть его законному владельцу». Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Черное море никогда не будет морем НАТО. Нет, ну попробовать они, конечно, могут…

Лондон не захотел слушать украинский оркестр

Хелен Пидд, обозреватель Guardian, сообщил, что между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за украинского государственного оркестра. Музыкантам внезапно отказали в британских визах. Виртуозы самостийной планировали блеснуть смычком в турне по Британии. Программу рекламировали на сайте британского правительства как «пример британо-украинских отношений». Но, по данным исполнительного директора Star Entertainment Яка Базиля, когда решался вопрос о выдаче украинцам виз для концертов в Британии, все вдруг забуксовало. Базиль возмущен: «Лица, ответственные за недопуск артистов и представителей культуры в Великобританию, должны быть названы и привлечены к ответственности». Предлагаю обратиться к Шекспиру: «Есть много, друг Горацио…». И, кстати, почему этот оркестр не играет для бойцов, сражающихся за свободу в двух тысячах км от Альбиона?

Будапешт видит финал конфликта на Украине

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, сообщил, что конфликт в незалежной закончится, как только Вашингтон и Брюссель прекратят содержать Киев. Орбан заявил: «По сути, Украина в финансовом отношении — несуществующая страна. Падение экономических показателей огромное. Очевидно, что Украина не может сама себя финансировать». По мнению венгерского премьера, в тот момент, когда Америка и Европа ответят «нет» на вопрос о непрерывной подпитке самостийной, война окончится. По его данным, Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов: оплачивает украинские пенсии, содержит госучреждения, здравоохранение, образование. А оно вам надо?

Франция не получит французские ЗРК до июня

В западных СМИ появились данные, что Украина до начала лета не получит систему противовоздушной обороны Samp/T. Ее обещали Киеву прекраснодушные Париж и Рим. Но в конце февраля французы уведомили итальянцев, что совместный ракетный комплекс не успеют подготовить для киевского режима до июня. Общая стоимость поставок оценивается в 800 миллионов евро. Только надо набраться терпения.

Дети отдохнули, родители рады, но не Рада

Мария Львова-Белова, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ сообщила, что все дети граждан Украины, что отдыхали на Кубани и задержались с возвращением, воссоединились с близкими. Она сообщила: «Хорошая новость для тех, кто следит за судьбой детей из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и других территорий, которых родители отправили добровольно в здравницы юга России в конце лета – осенью 2022 года. Но из-за изменения линии фронта и других причин долго не могли забрать». Кроме отдыхавших в Краснодарском крае, также и в Крыму приехали за шестью детьми, в республике остаются еще восемь. И они общими усилиями вскоре окажутся рядом с близкими. С октября 2022 года более 2,5 тысяч ребят вернулись в родные семьи из лагерей отдыха, несмотря на возникшие сложности». А на Украине другие лагеря…

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