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Последняя надежда французов, кажется, умерла. Конституционный совет сегодня утвердил расколовшую страну пенсионную реформу с незначительными замечаниями и отклонил требование о референдуме. Ожидается, что в ближайшие 48 часов президент Эммануэль Макрон подпишет закон, и он вступит в силу. Однако открывать шампанское французскому лидеру явно рано. Ни оппозиция, ни улица не готовы покориться и обещают бороться до победного. Неугасающее недовольство пенсионной реформой не сулит французскому президенту ничего хорошего.

Протесты во Франции из-за пенсионной реформы 14 апреля 2023 года

Первая реакция не заставила себя долго ждать. Лидеры крупнейших оппозиционных сил провозгласили скорый конец Макрона. По словам председателя «Национального объединения» Жордана Барделла, «между президентом и народом возник зияющий разрыв». Депутат «Непокоренной Франции» Клементин Отэн в открытую заявляет: «Мы должны сменить режим». Даже премьер-министр Элизабет Борн вынуждена была признать, что у этого решения «нет победителей и побежденных». Ранее французская пресса сообщала о разладе в их отношениях с Макроном на фоне политического кризиса.

Еще до оглашения решения Макрон пригласил представителей профсоюзов встретиться во вторник в Елисейском дворце, но получил от ворот поворот. Вместо этого, они уже планируют грандиозные акции протеста на Первомай. Их единственное условие для диалога — не подписывать закон.

На улицах еще более боевой настрой. Сразу после оглашения решения Конституционного совета, по всей Франции начали вспыхивать локальные очаги протестов, перерастающих в беспорядки, на субботу уже запланированы десятки акций по всей стране. Один из представителей профсоюзов утверждает: «Может быть, мы еще не выиграли, но Макрон уже проиграл». Рядовой слесарь в Марселе полон решимости: «Мы должны ехать в Париж и все крушить». В четверг в Париже на улицы вышли сотни тысяч человек, а радикалы ворвались в офис холдинга LVMH, продающего люксовые товары. Все полицейские резервы мобилизованы, но вряд ли они смогут сдержать гнев народного недовольства.

Фото: REUTERS

Газета Le Monde пишет, что поведение Макрона за время пенсионной реформы изменило отношение к нему не только французов, но и других европейцев, которые еще пару лет назад были очарованы молодым амбициозным политиком, а теперь испытывают лишь недоумение. Рейтинг Макрона обваливается, сейчас его поддерживает менее 30 процентов граждан. Как французский президент собирается выбираться из этого глубокого кризиса и как рассчитывает руководить страной еще 4 года — пока не очень ясно.

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