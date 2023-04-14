Герой спецоперации «Z» гвардии ефрейтор Кибаков выполнил поставленную боевую задачу

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Доброе и имя есть принадлежность каждого честного человека, но я заключил доброе имя в славе моего Отечества, и все деяния мои клонились к его благоденствию», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил обращать внимание даже на мелочи: «Великие приключения происходят от малых причин»!

ПОД ОБСТРЕЛОМ СНЯЛ ДЕСЯТЬ МИН ВРАГА

Старший сержант Дмитрий Маклаков

«Отделение разминирования под командованием старшего сержанта Дмитрия Маклакова выполняло задачу по инженерной разведке маршрутов передвижения российских войск. Продвигаясь по местности, Дмитрий обнаружил оборудованное противником минное поле. Выставив охранение, сержант Маклаков вместе с подчиненными приступил к разминированию путей прохода российской колонны. Противник, заметив действия отделения, приступил к минометному обстрелу участка местности, где наши военнослужащие проделывали проход. Маклаков принял решение продолжить поиск и уничтожение вражеских мин. Благодаря решительным и грамотным действиям Маклакова и его подчиненных удалось проделать проход в минном поле. Это позволило подразделению без потерь, быстро и в срок освободить населенный пункт от украинских боевиков. В ходе разминирования старший сержант Маклаков лично обнаружил и обезвредил более 10 мин».

РАНЕНЫМ ВЫПОЛНИЛ БОЕВУЮ ЗАДАЧУ

Гвардии ефрейтор Олег Кибаков

«Командир боевой машины гвардии ефрейтор Олег Кибаков вместе с вверенным ему личным составом в составе батальонной тактической группы российских десантников штурмовал опорный пункт националистов. Заняв выходную позицию, огнем из боевой машины Олег сковал действия националистов, чем дал возможность другим подразделениям начать обходить опорный пункт с фланга для последующего удара. Противник открыл минометный обстрел по месту расположения боевой машины Олега. В результате обстрела Кибаков получил осколочное ранение, но, несмотря на это, продолжил вести бой. Сменив позицию, он приступил к корректировке огня артиллерии. Оперативно переданные им координаты позволили уничтожить часть военной техники противника. После прибытия подкрепления Кибаков был эвакуирован с поля боя. Самоотверженные, грамотные действия гвардии ефрейтора Олега Кибакова позволили выполнить поставленную боевую задачу, и выбить боевиков с занимаемого ими опорного пункта».