Внуки в 42 года: Слава, Валерия Лера Кудрявцева и другие молодые звезды-бабушки

Актриса Екатерина Волкова недавно отпраздновала 1 год внука Тимофея. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певице Славе 42 года, а она уже бабушка – целых 17 дней. И Слава ни единственная молодая и красивая бабушка в шоу-бизнесе.

Бабушка Слава

Старшая дочь певицы Славы 24-летняя Александра Морозова родила сына 30 марта 2023 года. Так вышло, что у Славы был короткий перерыв в гастрольном туре и она как прилетела на концерт в Москву. 42-летняя Слава успела подержать малыша на руках, обнять дочь и уехала на гастроли. Теперь в любое свободное время Слава стремиться понянчить внука. С дочкой постоянно на связи.

Александра Морозова (дочь певицы Славы) с мужем и сыном.

Мы спросили Славу: кто будет помогать молодой маме с малышом. Певица рассказала KP.RU: «Помогать, конечно же, будем все. И у меня большая семья, и у Андрея (муж Александры – прим. Авт.) большая семья. И у нас есть любимая няня, с которой мы давно работаем. Моя Антонина (младшая дочь певицы – прим. Авт.) выросла, няня, когда узнала, что Саша станет мамой, то с удовольствием вызвалась помогать».

Слава с дочкой и внуком.

Часто молодящиеся артистки договариваются, чтобы внуки называли их по имени. А Слава заверила нас, что гордится быть бабушкой: «Я очень хочу, чтобы мой внучек называл меня бабулечкой, бабушкой. Для меня это как огромная награда - как получить орден за заслуги в семье. Это высокий статус: сначала ты стала мамой, потом бабушкой». Слава не понимает, почему женщины боятся услышать «бабушка»: «Может хотят быть вечно молодыми? Но я буду молодой даже когда стану седой и морщинистой, потому что это состояние души».

Александра Морозова учится в магистратуре РУДН, незадолго до родов сдала сессию. Саша с малышом и мужем Андреем живут в Сашиной квартире, которую ей купила мама. Сейчас Андрей много работает, и молодая семья копит деньги на расширении жилплощади в будущем. Муж у Саши заботливый, помогает ей. Теща тоже довольна.

Бабушка Валерия

Певица Валерия выглядит на 10 лет моложе цифр в паспорте – 17 апреля ей исполнится 55 лет. Но ничуть не стесняется быть бабушкой – она ей стала впервые 2 года назад. У младшего сына артистки Арсения его супруги Лианы родилась дочка Селин. Недавно Валерия нам рассказала сколько времени она проводит с Селин: «Стараюсь так формировать свой график, чтобы было два, три дня свободных и тогда забираю ее к нам, чтобы провести вместе побольше времени. Не просто заехать два часа поиграть, а чтобы пожить с Селинкой пару дней. Это такое счастье! Ни с чем не сравнимое».

Певица Валерия фото с внучкой Селин подписала так: «Баловаться вместе — одно удовольствие».

Валерия начинает утро с внучкой с чтения книг: бабушка читает, а внучка много спрашивает. Потом прогулки, игры, просмотр исключительно хороших мультиков.

Валерия прекрасно относится к званию «бабушка»: «Я поначалу думала - какой кошмар, как я по отношению к себе это вообще озвучу. Многие действительно не хотят, чтобы их называли бабушками, только по имени. А сейчас, если честно, все равно. Бабушка я только для Селин, для остальных ничего же не поменялось. Поэтому какая разница?»

Бабушка Лера

«Внук мой любимый - Лева. Я – баба Лера», - гордится 51-летняя телеведущая Лера Кудрявцева. Лера стала бабушкой 5 лет назад. А уже через несколько месяцев после появления на свет внука, Лера сама родила второго ребенка – дочь Машу (от хоккеиста Игоря Макарова). И теперь дочка и внук звезды - ровесники. Старшему сыну телеведущей Жану Ленюку сейчас 33 года, и он приезжает к маме с внуком и женой. Лера Кудрявцева считает себя хорошей свекровью - не вмешивается в семейные дела сына, но поддерживает всегда: «Моя невестка Настя прекрасная мама. Она гиперопекает, трясется над моим внуком Левушкой, но мне это очень нравится. Я точно не та свекровь, которую ненавидят. Мне кажется, Настя меня тоже любит».

Лера Кудрявцева с невесткой, дочкой и внуком.

Кудрявцева говорит, что любит и Машу, и Леву совершенно одинаково: «Считаю себя нетипичной бабушкой. Я не вяжу, не заставляю внука постоянность есть. Я скорее - работающая молодая мама. Внук к нам часто приезжает, они с Машей много общаются, играют».

Бабушка Катя

Год назад актриса Екатерина Волкова стала бабушкой в 48 лет. Актриса присутствовала на родах дочери Валерии, и сама перерезала пуповину. С отцом ребенка Валерия рассталась еще до родов, потому сейчас рядом мама и бабушка – главная помощница. У Екатерины внук - Тимофей: «Быть бабушкой - невероятные чувства, это эмоции нежности и любви: до слез. Дети - это цветы жизни! Спасибо доченька за такую радость и мотивацию жить». Актриса часто поет Тимофею, собирается купить пианино, чтобы еще и играть. Волкову совершенно не смущает звание бабушка: «Я все-таки считаю себя умным человеком, чтобы бояться такой ерунды естественной. Наоборот, круто. Очень круто!»

Екатерина Волкова с внуком и дочкой.

Бабушка Алена

Алена Бабенко стала бабушкой в 43 года. Тогда у ее 23-летнего сына Никиты и его жены родился мальчик - Теодор. Сейчас Бабенко уже опытная бабушка - ее в внуку Теодору 7 лет, и он успел уже неоднократно побывать у бабушки в театре. Теодор может назвать ее и бабушкой, и Аленой – никто не смущается. Вскоре после того, как Алена Бабенко стала бабушкой она дала наставление будущим молодым родителям: «Я за то, чтобы дети рождались рано и в большом количестве. И я счастлива, что у меня сын в нормальном возрасте женился. Не дождался 30 лет, не заматерел, не подождал, пока у него накопятся деньги или еще что-то. Ну, неправильная эта позиция - для нашей страны она никак не годится. Это пришло все с Запада - совершенно чуждое нам понимание жизни, что сначала накопить, устаканиться и только потом. Ничего подобного! Как только ты из любви все делаешь (и женишься, и рожаешь детей) все дается потом, все приобретается».