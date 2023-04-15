Военная спецоперация на Украине 15 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 апреля 2023 года.

Штурмовые отряды «Вагнер» ведут интенсивные бои за западные кварталы Артёмовска. С флангов их поддерживают ВДВ, прикрытие осуществляется российской авиацией, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечалось, что штурмовые отряды «Вагнер» прямо сейчас выполняют задачу по овладению западными кварталами Артёмовска, ведя интенсивные бои в городе. С флангов их прикрывают подразделения ВДВ, которые не позволяют украинской армии доставлять в город боеприпасы и вводить резервные подразделения.

Минобороны России сообщило об уничтожении до 340 бойцов украинской армии на Донецком направлении.

Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 340 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинская армия не забирает тела своих убитых бойцов в Артемовске. Потери ВСУ, по его словам, «просто чудовищные».

Российские силы в ходе боев в городе Артемовск ранили в голову 45-летнего командира взвода Интернационального легиона ВСУ поляка Михаила Журека. После ранения он был доставлен в больницу Днепропетровска, в которой скончался 25 марта 2023 года.