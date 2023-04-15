«Воспитала тебя настоящим мужчиной»: Лера Кудрявцева показала редкое фото сына в день его рождения

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети.

Лера Кудрявцева нечасто показывает в соцсетях своего старшего наследника. В день рождения сына телеведущая опубликовала на своей странице редкую фотографию. На снимке она позирует вместе с Жаном, возвышающимся над своей звездной мамой. Сыну телезвезды исполнилось 33 года. Лера нежно поздравила его с днем рождения, посвятив ему трогательный пост.

Кудрявцева рассказала, что пообещала сыну хранить это фото в личном архиве. Однако не выдержала и показала его подписчикам.

«Сынуля! С днем рождения, мой родной, любимый! Будь счастлив каждую секунду своей жизни! Заставить Жана сфотографироваться - это надо станцевать лезгинку перед ним и дать обещание, что никуда не буду выкладывать, - написала Лера Кудрявцева. - Но сегодня твой день! Мой день! Я рада, что воспитала тебя настоящим мужчиной, спасибо Богу, что вы с Машей у меня есть! Люблю до неба и выше!».

Коллеги Леры и ее подписчики написали маме и сыну множество комплиментов, пожелав Жану здоровья и всего самого наилучшего.

«Прям девочка и дяденька!», «Вы как брат с сестрой!», «Какой красивый сынок!», «Ничего себе! Мама слишком молодая!» - восхитились поклонники.

Телеведущая поздравила сына Жана с днем рождения. Фото: соцсети.

Сложно представить, что Лера – уже бабушка. В 2018 году у Жана родился сын. Маленький Лева появился на свет всего за пару месяцев до того, как Кудрявцева родила дочку Машу своему мужу, хоккеисту Игорю Макарову.

Жан ведет закрытый образ жизни и не любит, когда звездная мама показывает его в соцсетях. Лера отлично ладит с женой сына и всегда рассказывает, что ее невестка – настоящая красавица. Жан и его избранница Анастасия до рождения сына несколько лет жили вместе, но не были расписаны. Пожениться они собирались уже после появления малыша на свет.

Сына Кудрявцева родила в браке с музыкантом группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком. Телеведущая вышла замуж в первый раз, когда ей было всего 18 лет. Когда Лера в 19 лет родила сына, то неожиданно для всех назвала его в честь своего любимого актера – Жана-Клода Ванн Дамма. Девушка была влюблена в голливудскую звезду и поэтому решали дать его имя новорожденному малышу. Сегодня она признается, что совершила глупость. Перед школой она даже предложила Жану сменить имя.

- Когда Жану исполнилось семь лет, я поняла, что совершила ошибку. Сказала ему: «Давай поменяем тебе имя». Сын примерно неделю думал. Ему нравилось имя Никита. Однако потом он мне сказал: «Нет, мам, Жан так Жан». В итоге мы ничего менять, конечно, не стали, - рассказывала Лера.