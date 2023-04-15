«Неожиданно и радостно»: Татьяна Навка рассказала о внезапном звонке Костомарова из больницы

Роман Костомаров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Татьяна Навка принимает поздравления: 13 апреля ей исполнилось 48 лет. В соцсетях олимпийская чемпионка поблагодарила друзей и поклонников за искренние пожелания. Татьяна призналась, что одно поздравление стало для нее настоящим сюрпризом – приятным и радостным. В день рождения ей позвонил ее бывший партнер по танцам на льду Роман Костомаров.

«Дорогие мои, родные, близкие, друзья, коллеги, поклонники фигурного катания! Спасибо вам всем большое за такое количество теплых слов и пожеланий в мой адрес! Вы невероятные! Каждое поздравление бесценно и очень трогательно для меня. Но одно поздравление, в силу обстоятельств, было особенно неожиданно и радостно. Рома поздравил лично, безумно рада была слышать его голос!» - написала Татьяна на своей странице.

Подписчики спортсменки поблагодарили ее за радостные новости: «До мурашек. Рома - победитель во всем, так держать», «Ваш партнер и вы самые лучшие. Пусть поправляется Роман, он сильный», «Спасибо огромное за отличные новости», «Господи, какое счастье», «Как радостно это слышать! Встанет на ноги, уверена», «Самая лучшая новость», «Чемпионы не сдаются, Роман, ждем вас».

Татьяна Навка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Татьяна Навка выступала в паре с Романом Костомаровым с 2008 года. Однако уже через год Роман ушел от нее к показавшейся ему более перспективной Анне Семенович. Татьяна в это время родила свою первую дочь от тренера Александра Жулина. В 2000 году Костомаров вернулся к Навке, и Татьяна простила ему уход к другой партнерше. В 2003 году они впервые стали чемпионами России. А в 2006 году на олимпиаде в Турине выиграли олимпийское золото.

Роман Костомаров уже три месяца лежит в «Коммунарке». Олимпийский чемпион по фигурному катанию попал в реанимацию 10 января. В новогодние каникулы Роман выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник из страны Оз». Часть выступлений проходила на открытом воздухе, в мороз. Говорили, что Роман уже тогда чувствовал себя неважно, но продолжал отрабатывать спектакли. В итоге спортсмен запустил болезнь. В больницу его госпитализировали с тяжелой пневмонией: поражение легких составило 75%.

Врачи сразу же подключили Костомарова к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем к аппарату ЭКМО для активного насыщения крови кислородом. Состояние спортсмена было настолько серьезным, что развился сепсис – заражение крови. Началось отмирание конечностей. Врачи до последнего старались сохранить ноги и пальцы на руках, но ампутация оказалась неизбежной.

Сейчас состояние Костомарова стабилизировалось, врачи делают все, чтобы подготовить его к протезированию. По словам специалистов, этот процесс может занять до полугода. Все это время Роман, скорее всего, будет оставаться в клинике.