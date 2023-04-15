Агата Муцениеце показала, как ее дом за 20 миллионов выглядит изнутри

Агата Муцениеце с детьми Мией и Тимофеем. Фото: соцсети.

В прошлом году Агата Муцениеце с гордостью сообщила, что приобрела загородный дом в Подмосковье. Актриса купила двухэтажный особняк за 20 миллионов рублей в охраняемом поселке рядом с лесом в Истринском районе. Агата сразу же начала делать в нем ремонт. Сейчас строительные работы близятся к завершению. Муцениеце уже начала закупать для коттеджа новую мебель. По ее словам, совсем скоро она с детьми – 10-летим Тимофеем и 7-летней Мией переедет в загородный дом.

Актриса купила двухэтажный особняк за 20 миллионов рублей. Фото: соцсети.

В своем YouTube-влоге «Честные будни» Агата показала, как особняк выглядит изнутри. Дом построен в современном европейском стиле, с панорамными окнами от пола до потолка. Из окон открывается обзор на соседние участки. В доме много естественного света, стены и пол отделаны в светлых тонах. На первом этаже расположены терраса, гостиная, кухня, санузел, бойлерная, гостевая комната. На втором этаже – две детских спальни, спальня хозяйки, два санузла.

Актриса показала спальню дочери, в которой уже установлена кровать. Мия с восторгом попрыгала на новеньком матрасе. Спальня Тимофея также отделана в светлых тонах, в ней много света и довольно просторно.

Дом построен в современном европейском стиле, с панорамными окнами от пола до потолка. Фото: кадр видео.

«Ну все. Осталось доделать ванную, повесить остатки света, доделать кухню и можно начинать двор», - заявила 34-летняя Агата.

Муцениеце вполне может позволить себе дорогой ремонт. После развода Агата сделала успешную карьеру: она много снимается в кино и в сериалах, участвует в телешоу и получает доходы от рекламы в соцсетях. В начале 2023 года она заменила Екатерину Варнаву в кабаре-шоу «Абсолютно другая нага». В шоу актриса много иронизирует о достоинствах своего бывшего мужа и даже говорит об интимной жизни с ним. Так, снимая туфли на высоком каблуке, Агата томно вздыхает: «Это лучше, чем секс с Прилучным».

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году. С тех пор артист успел снова жениться – его избранницей стала 27-летняя актриса Зепюр Брутян. Вторая жена звезды «Мажора» скоро подарит ему третьего ребенка. Тимофей и Мия подружились с мачехой и, по уверениям Прилучного, отлично с ней ладят.

В доме много естественного света, стены и пол отделаны в светлых тонах. Фото: кадр видео.

До развода Павел и Агата жили в большом особняке в подмосковном коттеджном поселке «Трувиль». После расставания Муцениеце с детьми переехала в их московскую квартиру. А Прилучный решил продать дом и приобрести себе другой – поскромнее.