Авторы коротких видео получили доступ к новому первоклассному видеоредактору в VK Клипах

Новый видеоредактор постепенно появится у всех пользователей VK Клипов. Фото: пресс-служба ВКонтакте

В нём появились широкие возможности для работы с изображением и звуком: гибкое управление цветокоррекцией, добавление фотографий в видео, звуковые эффекты, редакционные плейлисты и извлечение аудио из видео. С помощью новых инструментов клиперы смогут создавать креативный и виральный контент без дополнительных сторонних редакторов и программ для видеомонтажа. Функции обновленного редактора раскатываются постепенно и в течение недели будут доступны на всех устройствах.

Для создания роликов теперь не нужно переключаться между несколькими экранами. Фото: пресс-служба ВКонтакте

Ключевые инструменты в новом видеоредакторе VK Клипов сразу на виду — для создания роликов не нужно переключаться между несколькими экранами. Всего парой касаний можно редактировать и монтировать видео, добавлять к нему текст, музыкальный трек, переставлять фрагменты местами и пользоваться другими возможностями для творчества. Например, добавлять в видео фотографии из галереи. Также в новом видеоредакторе появились звуковые эффекты, которые позволяют авторам применять фильтры к голосу и звучать по-новому. В сервисе обновили и музыкальную галерею: теперь всем пользователям доступны редакционные плейлисты, отсортированные по жанрам и типам роликов.

Звуковые эффекты позволяют авторам применять фильтры к голосу и звучать по-новому. Фото: пресс-служба ВКонтакте

Новый видеоредактор постепенно появится у всех пользователей VK Клипов, в том числе в разделе «Клипы» в приложении ВКонтакте. В отдельном приложении VK Клипы будут доступны расширенные возможности видеоредактора. Специально для профессиональных креаторов сервис представил эксклюзивные возможности: функцию гибкого управления цветокоррекцией, с помощью которой можно точечно настраивать насыщенность, яркость, контрастность и другие параметры для эффектного видео, а также функцию извлечения аудио из видео. Она даёт возможность выбрать нужный ролик из галереи телефона, извлечь из него аудиодорожку и использовать для съёмки или редактирования будущего вирусного ролика в VK Клипах.

Марина Краснова, CEO ВКонтакте, VK Клипов, VK Видео и VK Звонков:

«При создании нового видеоредактора мы учитывали пожелания и начинающих клиперов, и видеоблогеров с большим опытом в съёмке профессионального контента. В результате мы решили масштабно переосмыслить пользовательский опыт создания и редактирования клипов: теперь все важные инструменты доступны на одном экране, а сложные настройки стали понятными и простыми для использования. Мы хотим, чтобы видеоредактор в VK Клипах стал одним из лучших инструментов для создания и редактирования коротких видео, поэтому планируем развивать его и дополнять новыми опциями».

VK Клипы - активно растущая и развивающаяся платформа коротких вертикальных видео. Фото: пресс-служба ВКонтакте

VK Клипы — активно растущая и развивающаяся платформа коротких вертикальных видео. За 2022 год среднесуточное число просмотров приблизилось к отметке в 836 млн, а количество единиц контента увеличилось в 3,5 раза. В феврале VK Клипы достигли рекордного пикового значения в 1,1 млрд просмотров в сутки. Платформа постоянно внедряет новые технологии: в апреле VK Клипы первыми среди сервисов вертикальных видео представили уникальный конструктор впечатлений с новой концепцией рекомендаций. Функция позволяет моментально перестроить ленту клипов под своё настроение, в зависимости от желаний здесь и сейчас.