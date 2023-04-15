Кисида уже заявил, что не прервет поездку Фото: REUTERS

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, совершающий рабочую поездку в город Вакаяма, пережил попытку покушения.

Одним из пунктов его поездки значилось посещение рыболовецкого порта Саигасаки, где глава правительства должен был выступить.

После того, как Кисида начал там речь, раздался звук взрыва. По словам очевидцев, один из присутствовавших на мероприятии бросил в его сторону черный цилиндр. К молодому человеку подбежали полицейские, после чего и раздался взрыв. Позднее выяснилось, что в премьера была брошена дымовая шашка.

Кисида прервал выступление, службы безопасности немедленно доставили его в ближайшее полицейское управление. Осмотр показал, что он не пострадал. Также не пострадал и предполагаемый террорист; известно, что он задержан. Это 24-летний Рюдзи Кимура из города Каваниси. По данным телеканала NHK, он отказался отвечать на вопросы во время допроса.

- При задержании полицейские изъяли у него цилиндрический предмет, который, предположительно, является взрывным устройством, - сообщает ТАСС.

Пока ничего не сообщается о мотивах его поступка, равно как нет информации и о количестве пострадавших.

Кисида уже заявил, что не прервет поездку; глава правительства Японии продолжил осматривать Вакаяму и выступил на местной железнодорожной станции. Он принес извинения местным жителям за беспокойство, нанесенные им в ходе визита и инцидента с взрывом.

В городе усилены меры безопасности. Силы правопорядка не исключают, что взрыв был попыткой покушения на премьера.

В июле 2022 года бывший глава правительства Японии Синдзо Абэ скончался в результате покушения на него в городе Нера. Тогда молодой японец выстрелил в спину политика в ходе предвыборного митинга из дробовика.