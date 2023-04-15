Скандальное заявление: В Европе признали, что Украины уже не существует

На Украине новый скандал Фото: Александр КОЦ

На Украине новый скандал. И вызвал его премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Накануне в эфире венгерской радиостанции Kossuth он заявил, что в финансово-экономическом отношении такого государства уже не существует.

НЕ БУДЕТ ДЕНЕГ, НЕ БУДЕТ УКРАИНЫ

- То, что происходит сейчас, разрушает Европу. Разрушает ее безопасность, разрушает ее экономику. Украина в финансовом плане – это несуществующая страна. У нее был резкий спад в экономических показателях, что из-за боевых действий совершенно понятно. Она не может сама себя финансировать. Вопрос в том, будем ли мы содержать Украину, и как только американцы и Европа ответят на этот вопрос отрицательно, тогда спецоперация закончится и возникнет новая ситуация, — объяснил ситуацию с Незалежной венгерский премьер и добавил, что за счет финансовой помощи Запада на Украине выплачиваются пенсии и зарплаты, осуществляется госуправление и действует система здравоохранения. - Очевидно, что долго такая ситуация не может сохраняться.

То есть одним "росчерком пера" Орбан, по сути, перечеркнул все усилия и попытки Евросоюза и США реанимировать "украинский государственный труп". И все планы МВФ по финансированию, в том числе, и "будущего восстановления".

Действительно, если посмотреть на ситуацию не с позиции Кулебы или даже президента Украины Владимира Зеленского, то после официального падения ВВП Украины на 30%, уничтожения промышленности, выхода из состава страны промышленных регионов, которые уже откололись, не говоря о будущих, Киеву просто не на чем восстанавливать Украину даже сейчас. Нет основы, на которую можно опереться, а при патологической коррупции и повальном воровстве будущее Украины в виде единого цельного государства – это уже даже не ненаучная фантастика, а просто фэнтези с эльфами и волшебниками. МВФ, кстати, планирует в этом году рост украинской экономики в 3% с небольшим хвостиком, но после падения, которое, не по официальной статистике, а по более реальному анализу, составило от 35% до 40% (достаточно сказать, что по заявлению Госстата Украины, падение украинской металлургии составило 67%), это, мягко говоря, совсем не рост. Да и вопрос на самом деле заключается не в том, насколько вырастет украинская экономика в этом году, а на сколько она упадет. Впрочем, при методике, когда в ВВП считают и полученные кредиты, все может показаться не так уж и страшно, но реальность – это вам не статистика.

БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ТРИЛЛИОНЫ

Украина полностью зависит от западного финансирования не только в плане вооружений, но и выплаты зарплат, в первую очередь, бюджетникам и военным. Называют разные суммы, которые необходимы Киеву в виде финансирования Запада, и они варьируются от 38 до почти 60 млрд. долларов, но своих денег у Киева нет даже на это. К тому же, в этом году надо будет выплатить 18 млрд. долларов, которые взять также неоткуда, кроме как из западной "помощи".

Если же брать ранее озвученные обязательства правительства Украины, то картина из просто катастрофической становится настоящим финансовым Армагеддоном. Взять хотя бы обещания Зеленского о выплатах в объеме 15 миллионов гривен семье каждого погибшего, ныне благополучно забытые, но не дезавуированные. Даже если обозначить количество погибших в 100 тысяч человек (а их, как минимум, вдвое больше), речь может идти о совершенно фантастической сумме в 1 триллион 500 миллиардов гривен. 200 тысяч погибших – это 3 триллиона гривен. Только на компенсации Украина должна будет потратить по состоянию на нынешний день, как минимум, 75 млрд. долларов. И уж на эти цели ей никто не даст ни евро, ни доллара.

К концу года долги Украины перед внешними кредиторами, с учетом всех поступлений, могут достичь гигантской суммы в 180-200 млрд. долларов. А реально заработанный, а не полученный из внешних источников ВВП скукожится примерно до 50 млрд. Даже если вдруг боевые действия закончатся сейчас, при нынешних обстоятельствах, Киеву потребуется около 100 лет, чтобы расплатиться по всем долгам, если кредиторы согласятся ждать. А вероятнее всего, ему уже никогда не расплатиться по ним, потому что бОльшую часть того, что Украина заработает, ей придется потратить на расходы собственного бюджета.

НЕ ТОЛЬКО ПРО УКРАИНУ

- Молодец, смело и точно для европейского политика. Можно лишь добавить, что, как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина. Она ведь никому не нужна, - оценил заявление Орбана зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

А вот на Украине слова главы правительства Венгрии вызвали совсем иную реакцию. Вместо того, чтобы задуматься в какую пропасть команда Зеленского тащит свою страну семимильными шагами, в МИД Украины буквально накинулись на Орбана.

- Цинично, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран в то время, как сама Венгрия получает немалые деньги от Европейского союза для поддержки своей экономической стабильности, - заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко и выдал очередную "картинку" из киевского "кривого зеркала". - Призываем Виктора Орбана посмотреть правде в глаза: поддержка Украины не благотворительность. Поддерживая Украину, Европа инвестирует прежде всего в свою собственную безопасность.

Как она это делает, прекрасно видно, кстати, на примере Чехии. Как сообщил Минфин этой небольшой европейской страны, за год суммарные траты Чехии на содержание украинских беженцев в этой стране составили 1,4 млрд. евро. Да, Прага получила гранты - 400 миллионов евро от банка развития Совета Европы и 600 миллионов евро от инвестиционного банка Европы. А 400 миллионов пришлось вытащить из своего бюджета. По факту, оторвать от своих собственных чехов. А еще, как доложил премьер Чехии в феврале на саммите «Бухарестской девятки» НАТО, Чехия поставила Украине вооружений и боеприпасов в сумме более 1,7 млрд. евро и намерена продолжать поставки. При этом, часть из них оплачивается США, а часть продолжает поставляться в долг, который вряд ли будет отдан.

В реальности, вваливая вооружения в "черную дыру", которой стала Украина, Европа не только не повышает свою безопасность, а очень эффективно ее самоуничтожает. Вкладываясь в Украину, Европа разрушает себя.

О чем, собственно, Орбан и говорил. А не только про Украину.

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