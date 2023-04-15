Минобороны России сообщило, что комиссариаты решают вопросы призыва в режиме онлайн

Сегодня об особенностях весеннего призыва в армию рассказал СМИ Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) ГШ ВС РФ полковник Андрей Бирюков.

««Веерных» рассылок «электронных повесток» гражданам призывного возраста не будет.

Единый электронный реестр воинского учета создан, прежде всего, для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами. Теперь вместо личного посещения военного комиссариата для уточнения или изменения данных воинского учета, появилась возможность направлять все необходимые документы в электронном виде», — заявил Бирюков.

Он отметил, что о всех изменениях в постановке на воинский учет граждане будут информироваться через личные кабинеты на Портале государственных услуг.

«Таким образом, приходить, как ранее, в обязательном порядке, в военные комиссариаты для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов, уже нет никакой необходимости», - сказал Бирюков, а еще подчеркнул, что «все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме».

В Минобороны России уточнили также, что на сегодняшний день оповещено повестками 52 тысячи граждан и более 50 тысяч уже прибыло в военные комиссариаты. В отношении 21 тысячи граждан приняты решения о призыве на военную службу. Еще 29 тысячам граждан предоставлены отсрочки по законным основаниям.

КСТАТИ

С 20 апреля начнутся первые отправки призывников в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации. Треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в течение трех месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.