Модные вещи весны: одеваемся как Лариса Долина, Юлия Барановская и Эвелина Бледанс

Юлия Барановская позировала на красной дорожке с ведущим Максимом Приваловым — его тут же записали ей в женихи. Но Юлия и Максим старые друзья и соведущие премии Brand Awards 2023. Фото: пресс-служба премии

Звезды на ежегодную церемонию вручения премии Brand Awards 2023 нарядились на удивление элегантно, модно: почти без стильных ошибок. Премию вручают уже 15 лет, отмечая лауреатов за яркие достижения минувшего года. А мы со стилистом Анваром Очиловым выбрали самые актуальные обновки на ближайший сезон на гостях мероприятия.

Кружева: на пике моды

Эвелина Бледанс выгуливает то самое «маленькое черное платье», которое должно быть в гардеробе каждой женщины. Со времен Коко Шанель классический вариант ни раз модифицировался под модные запросы времени. Сейчас актуальны такие платья как у Бледанс – с кружевными вставками.

Эвелина Бледанс и ее модная классика 2023 года. Фото: пресс-служба премии

Кружево ручной работы как вставка на платьях, костюмах, юбках, блузах и любой одежде – на пике моды. В весенне-летних линейках одежды дизайнеры используют кружево активно, но чаще всего с классическим черным. Именно ажурная отделка делает любой повседневный лук нарядным: просто черная юбка – для офиса, черная юбка с полосой кружева – для офиса, для ресторана. Если шьете сами, то можно экспериментировать – соединять бабушкины кружева со слегка надоевшими, но качественными вещами: получите новый модный и дорогой образ.

Весенний набор: платье-пальто и шляпа

Анжелика Агурбаш пришла на мероприятие как на показ мод. Обратите внимание: во-первых, актуальный цвет – серый металлик. Во-вторых, крой: тройка - платье-пальто, жилетка и брюки. На Агурбаш ультрамодная классика: платья-пальто – кстати, любимая верхняя одежда сезона британской герцогини Кейт Миддлтон.

Анжелика Агурбаш, как и Кейт Миддлтон, знает толк в моде: весной 2023 они носят платье-пальто. Фото: пресс-служба премии

Идеальный вариант для тех, кто хочет продемонстрировать модный, но при том крайне сдержанный элегантный образ. Так можно прийти и на официальный прием, и на премию, и в театр, и на деловые переговоры, и на интервью. Шляпа – остается в тренде еще на сезон. Чокер на шее – уместен для вечернего образа, здесь он сочетается с ботинками (классика сезона) и шляпой.

Модная классика: платье-халат

Лариса Долина и ее музыкальная академия получили награду «За вклад в развитие музыкального искусства». Выглядит народная артистка на этот раз соответственно статусу, никаких заигрываний с возрастом. Шлейф локдауна будет преследовать модную индустрию еще не один сезон: потому в коллекциях одежды остаются и пижамы, и халаты, адаптированные под разные стили.

Лариса Долина получила премию «За вклад в развитие музыкального искусства». Фото: пресс-служба премии

Дизайнеры много чего напридумывали, взяв за основу халат. У Долиной классический вариант модной модели – решение, когда надо выглядеть строго, но не слишком официально. Не обязательно выбирать классические модели, можно сшить шелковое или вельветовое платье-халат. Если выбирать модель с запахом, то она стройнит, скрывает животик.

Праздничный выход: без бретелей

Юлия Барановская выбрала идеальное вечернее платье сезона весна-лето 2023. Красивый наряд из тюля с ярким, но благородным принтом, с глубоким декольте, рюшами и объемной юбкой.

Юлия Барановская и идеальный наряд на выпускной для студенток. Фото: пресс-служба премии

Очень модно как у Юлии – модели без бретелей, тюлевый декор и туфли лодочки. Образ телеведущая дополнила естественной укладкой и макияжем с акцентом на красные матовые губы. Кстати, платье – прекрасный вариант на выпускной вечер студенткам.

Особый случай: сетка для модниц

Наталия Власова оделась рискованно, но оправданно для данного случая. Певица и автор хита «Я у твоих ног» показывает как носить вещи, которые некоторые могут посчитать вульгарными. Сетка и прозрачные ткани актуальны уже несколько сезонов.

Наталия Власова рискнула прийти в сетке. Фото: пресс-служба премии

Но некоторые артистки носят их так, что стыдно. Власова показывает как можно. Только вечером. Хороший вариант – с длинной юбкой с очень высоким разрезом. Полностью прозрачный наряд – для сцены, для эпатажа.