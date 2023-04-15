Поумнели с молоком матери: ученые нашли новые факты в пользу грудного вскармливания

ВОЗ рекомендует кормить детей грудью в течение первых шести месяцев Фото: Shutterstock

Грудное молоко или смеси, мамина грудь или папа с бутылочкой? Все знают, что первые месяцы жизни закладывают базу для здоровья во взрослые годы. В Университете Глазго изучили более 190 000 детей, чтобы понять, как питание младенцев связано с последующим интеллектуальным развитием.

191 745 детей, родившихся в Шотландии, ходили в государственные школы и в школы для детей с особыми потребностями в обучении с 2009 по 2013 год. Из всех детей, включенных в исследование, 66,2% в первый год жизни кормили молочной смесью, 25,3% были на грудном вскармливании, и 8,5% - на смешанном кормлении, молоко и смесь, в течение первых шести-восьми недель.

Смешанное вскармливание и грудное кормление ученые связали со снижением риска возникновения особых потребностей и трудностей при обучении примерно на 10% и 20% соответственно, по сравнению с детьми, которых в раннем возрасте кормили исключительно смесью. Более того, дети, которых выкармливали только материнским молоком, в будущем реже имели эмоциональные или поведенческие трудности (на 20%) и физические заболевания (реже на 25%, чем дети, которых кормили во младенчестве смесью).

Важным ограничением исследования можно считать тот факт, что у ученых не было данных об уровне образования, IQ, психическом и физическом здоровье самих родителей.

ВОЗ рекомендует кормить детей грудью в течение первых шести месяцев, однако многим женщинам не удается продолжать кормление так долго. Конечно, статистический математический анализ данных отнюдь не истина в последней инстанции, он лишь подсвечивает определенные связи. Но все же, много данных, что даже смешанное кормление очень идет на пользу детям в плане последующего обучения.

Чуть раньше в этом же году медики из США, Великобритании и Норвегии установили, что грудное вскармливание полезно и для самих молодых мам. Оно связано с налаживанием работы сердца и обмена веществ у мамочек, беременность которых была осложнена повышенным артериальным давлением. Заметить это удалось по снижению индекса массы тела, окружности талии, уровня С реактивного белка (показывает уровень воспаления в организме, - прим. ред.) и инсулина, плюс по ряду других медицинских показателей. Состояние мам стабилизировалось увереннее при продолжительности грудного вскармливания в 6—9 месяцев.