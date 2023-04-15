Семен Слепаков* остался без денег: сбежавший шоумен не сможет продать роскошную квартиру за 3,5 млн долларов

Шоумен возвращаться в Россию, похоже, не собирается Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Семен Слепаков отныне иноагент: накануне Минюст РФ внес комика в соответствующий реестр, где он соседствует с Максимом Галкиным, Андреем Макаревичем, Земфирой, Моргенштерном и другими опальными звёздами шоу-бизнеса.

Последние несколько месяцев некогда рукопожатный шоумен, который зарабатывал в России огромные деньги (в том числе, и на госконтрактах), живет в Израиле и колесит по свету с концертами, упражняясь в русофобских шутках. Чего только стоит его "Колыбельная", спетая от лица матери, потерявшей сына в СВО: за этот "хит" общественники потребовали возбудить на Слепакова уголовное дело о дискредитации армии.

Сам шоумен возвращаться в Россию, похоже, не собирается: с августа 2022 года на сайте объявлений по продаже недвижимости мёртвым грузом "висит" его пятикомнатная квартира - это единственное жилье, оставшееся у Семена Слепакова в Москве. Элитные апартаменты в престижном районе Крымской набережной комик приобрел в 2021 году, продав несколько квартир попроще. Вот только сделать ремонт знаменитый хозяин не успел: его жилье на 217 кв.м. - голые стены.

Изначально свою недвижимость с тремя санузлами, просторной гостиной, столовой-кухней, тремя спальнями и гардеробной Слепаков выставил на продажу за 385 млн рублей, а когда покупателей не нашлось, стал "снижаться": 295 миллионов, 220... Финальная цена на данный момент зафиксирована в валюте: апартаменты от шоумена обойдутся покупателю в 3,4 млн долларов (на сегодня из-за роста курса это почти 278 млн рублей).

Впрочем, этих денег с большой долей вероятности новоиспеченный иноагент в ближайшее время не увидит. Из-за нового статуса избавиться от недвижимости практически невозможно.

- Из-за этой черной метки иноагента с квартирой от Слепакова вряд ли кто-то рискнет связаться, - поделился с сайтом KP.RU звездный адвокат Андрей Алеёшкин. - История это не уникальная: те же проблемы, например, у Максима Галкина*, который не может продать замок в деревне Грязь. По закону, любой человек, который вступает в финансовые отношения с иноагентом - будь то покупатель, арендатор или даже риэлтор, может быть признан аффилированным лицом. А это мина замедленного действия, которая рискует обернуться большими проблемами для граждан РФ.

Единственная возможность для Слепакова остаться при деньгах, как считает эксперт, - оформить дарственную на человека, которому он доверяет. Однако даже в этом случае вывести деньги из России с текущими ограничениями будет крайне сложно.

*признан иноагентом в РФ