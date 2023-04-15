Геннадий Онищенко о введении в новых регионах России московского времени: Это возвращение в страну, в которой мы родились

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Геннадий Григорьевич, президент Владимир Путин подписал Закон о введении московского времени в новых регионах России. ДНР и ЛНР ещё раньше самостоятельно перешли на московское время. А что касается Херсонской и Запорожской областей, теперь и там по Москве живут. Самое главное, что это Федеральный закон (ст. 5) «Об исчислении времени». И вот теперь - на законодательном уровне - все новые регионы будут жить по Москве. Как бы вы это прокомментировали?

- Да очень просто. Новые регионы - часть нашего государства, и они должны жить по тем законам, которые действуют в нашем государстве. Это - важный шаг, который тоже нужно воспринимать как символ возвращения в страну, в которой мы все родились, по крайней мере - большинство старшего поколения, в том числе и в Запорожской области, и в Херсонской.

Ну, про Донецк и Луганск я и не говорю, республики Донбасса уже давно, с 2014-го (правда, ещё, к сожалению, не все освобожденные территории) - в одном часовом поясе со столицей нашей Родины.

- А почему как раз в канун Пасхи, как вы думаете, президент подписал такой закон?

- Нет, я не думаю, что Владимир Владимирович именно с этим связывал подписание нового документа. Возможно, в парламенте нашем (речь о Федеральном собрании - Совфеде и Госдуме. - А.Г.) произошла какая-то заминка. Хотя - тут обсуждения особо никакого не надо, требовались только технические поправки. Пасха, я полагаю, здесь не имелась в виду, но - в какой-то мере в этом есть определенный символизм.

- И еще вопрос, он тоже имеет отношение к новым регионам. Вице-премьер Марат Хуснуллин на днях с такой сенсационной новостью выступил. В Мариупольский морской порт доставлено почти 2 тысячи тонн строительных материалов для восстановления новых регионов. То есть, новая транспортная система там формируется, задействован не только железнодорожный транспорт или авиацию, или автомобили, но и морские суда.

- Нет, система не новая, она всегда была.

- Ну, теперь вот возрождается.

- Порт Мариуполя (в советское время - Жданов) всегда специализировался на том, что вывозил огромное количество выплавленного металла. Работа порта должна быть обеспечена и сегодня. Спасибо Марату Хуснуллину, он очень энергично работает, и действует, как я считаю, в правильном направлении. Можно сказать, в духе времени - если выдерживать тему нашего интервью,

В основном в городе сейчас восстанавливается жильё, социальная инфраструктура.

Хотя, экономика этого 500-тысячного мегаполиса, который назывался Жданов (ну, Мариуполь, неважно), она построена была вокруг двух огромных предприятий – завод Ильича и «Азовсталь».

Сейчас, конечно, такого огромного количества заводов нам там не нужно. Главное - жильё, больницы, школы, детсады…. Нужно сейчас сделать все необходимое для людей,

которые там живут и будут жить. Потому что в благоприятном месте расположен город, на берегу Азовского моря, на юге, сейчас там надо создавать рабочие места. Я думаю, что туда пойдут высокие технологии, потому что город очень образованный, там было несколько своих высших учебных заведений, и, будем говорить так, рабочая интеллектуальная элита Донбасса. Надеюсь, это все и возродится.

- Спасибо огромное. Вас с наступающим праздником, Геннадий Григорьевич.

- Это не праздник, это состояние души.

- Вас с наступающим и наступившим состоянием души.

- Хорошо. Спасибо.