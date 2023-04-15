В США признают: Зеленскому пора начинать переговоры с Москвой

Американские аналитики считают, что политика поддержки режима Зеленского исчерпала себя. Фото: REUTERS

Два столпа внешнеполитической экспертизы США Ричард Хаас и Чарльз Купчан - президент и ведущий аналитик влиятельного Совета по международном отношениям - в пространной статье, опубликованной в Foreign Affears «Западу нужна новая стратегия на Украине» несут такую крамолу, что оторопь берет.

Как вам такое: «Более года Запад позволял Киеву определять успех украинской кампании и ставить перед США и Европой военные цели. Эта политика (…) исчерпала себя. Она становится неразумной, потому что цели Украины вступают в противоречие с другими интересами Запада».

Лихо! Еще вчера: «Украина, любовь моя!», а сегодня: «западная общественность и правительства устают от постоянной дорогостоящей поддержки Украины». И просто приговор: «Как мировая держава Соединенные Штаты должны признать, что максималистский подход к интересам, поставленным на карту в украинском конфликте, привел к формированию политики, которая противоречит другим приоритетам США».

Понятно, что к таким выводом авторы подводят читателя не сразу. В начале статьи, как положено, заявляется, что конфликт на Украине «длится уже более года и разворачивается для Киева благополучнее, чем многие предполагали. Попытки России подчинить себе соседа потерпели неудачу». Но после заздравного начала - абсолютно заупокойное продолжение: «наиболее вероятным исходом конфликта является отнюдь не "полная победа" Украины, а кровавая патовая ситуация».

Главные посылы авторов. Первый: Запад должен немедленно ускорить поставки оружия на Украину, чтобы сделать предстоящее наступление Киева как можно более успешным. Военные успехи Зеленского заставят Москву быть сговорчивей, да и Киев начнет более «благосклонно относиться к идее урегулирования путем переговоров». Бог с ним, с «успешным контрнаступом», время покажет. Но еще вчера США устами госсекретаря заявляли, что никаких переговоров не будет, потому что они позволят Москве закрепиться на «занятых территориях». Про Киев и говорить нечего, тамошний президент сам себе своим же указом запретил садиться за стол переговоров с русскими.

Второй посыл: «Позднее в этом году развернуть план по посредничеству в прекращении огня и последующем мирном процессе». Правда, признают авторы, этот план вполне может провалиться. И тут они делают чудное признание: «Западная политика застряла между необходимостью предотвратить катастрофический провал (когда Россия поглотит недостаточно вооруженную Украину) и катастрофический успех (когда чрезмерно вооруженная Украина приведет загнанного в угол Путина к резкой эскалации конфликта)». Здорово, да? Победа Зеленского станет для Запада «катастрофическим успехом»! Куда тут бедному Западу податься…

Ну а дальше - сплошная соль на раны Киева. Предстоящее наступление Украины, строят догадки авторы, «теоретически может оказаться ошеломляюще успешным, что приведет к полному поражению России. Но такой исход маловероятен». Причем, явно противореча самим себе, признают: «Даже если Запад усилит свою военную помощь, Украина все равно не сможет победить российские войска». Тупик. А где же выход?

Даже если допустить, что Украина победит, окончательно выносят приговор авторы, эта победа «окажется пирровой». Так что до такой победы, по этой логике, дело доводить не надо. А вот когда «сезон» боевых действий закончится (то есть, Украина и Россия нанесут друг другу еще больший урон), то у США и ЕС будет веская причина отказаться от объявленной ими политики помогать Украине «столько, сколько потребуется». Что же получается? Запад ищет причину, чтобы прекратить помощь Киеву?

«Реальность такова, — вносят ясность в откровенную крамолу авторы, — что продолжение широкомасштабной поддержки Киева сопряжено с более широкими стратегическими рисками. Конфликт подрывает военную готовность Запада и истощает его запасы оружия». Западный ВПК не поспевает за тем, как быстро Украина расходует поставляемую ей технику и боеприпасы. Да и у США, не забудем, есть «другие интэресы» - в Азии защитить от Китая Тайвань, на Ближнем Востоке противостоять Ирану. Уже сейчас контролирующие конгресс республиканцы скептически относятся к пакетам помощи для Киева, а если в Белый дом очень скоро въедет их президент…

Короче, нужен «план Б», заключают авторы. Позднее в этом году надо будет уговорить или даже заставить Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным. Предмет договоренности - прекращение огня, отвод войск и создание демилитаризованной зоны с наблюдателями от ООН или ОБСЕ. А потом более основательные переговоры по двум направлениям.

Первое - прямые переговоры Украины и России об условиях мира. Здесь самое неприятное для Киева - необходимость признать сложившиеся территориальные реалии. Но ведь живут же уже многие десятилетия в разделенном, но стабильном состоянии Корейский полуостров и остров Кипр, успокаивают авторы. Пусть и Украина попробует.

Второе - НАТО начинает стратегический диалог с Россией по более широкой архитектуре безопасности. Тут никак не удержаться: а что Москва предлагала Западу 15 декабря 2021 года? Именно это. И что получила в ответ? Презрительное пренебрежение интересами России, что и вынудило ее начать СВО. Это как же долго до Запада доходило, что с Россией лучше разговаривать дипломатией, а не пушками! Неужели дошло?..

Публикация в Foreign Affairs, понятно, не позиция Белого дома. Но авторы статьи, напомним, очень тесно связаны с верхушкой демократов и республиканцев: Купчан работал в администрациях Клинтона и Обамы, а Хаас - у Буша-старшего, а затем и младшего. Их «план Б» - итог двухпартийных раздумий. Так что теперь время эту думку думать Киеву. А то, как предупредили бывшие советники американских лидеров, поздно будет.