Ситуация в Судане выходит из-под контроля: спецназ контролирует ключевые объекты

В Судане продолжаются вооруженные столкновения Фото: REUTERS

В Судане продолжаются вооруженные столкновения между регулярными армейскими подразделениями и военнослужащими спецназа (СБР).

Стрельба в столице Судана, Хартуме началась после того, как армия вытеснила СБР с одной из военных баз. Столкновения переросли в настоящие бои с использованием тяжелой техники. Перестрелки начались в других суданских городах.

СБР уже взяла под свой контроль аэропорт в Эль-Фашере, а также две авиабазы – в Джебель-Аулии и Мерове. Ранее под контроль спецназа перешли международный аэропорт Хартума и столичный Дворец республики.

Действующее правительство продолжает настаивать на том, что угрозы военного переворота нет. Представители армейского командования утверждают, что СБР находится в Хартуме и других городах незаконно.

Пресс-служба украинской авиакомпании-лоукостера SkyUp сообщает, что более 30 членов экипажей украинских самолетов блокированы в столице Судана Хартуме, где идут бои между армией и спецназом

В 2019 году в Судане уже был военный переворот, тогда к власти пришел Переходный временный военный совет. Планировалось, что в этом году там должен быть избран гражданский премьер-министр, а еще через два года пройдут всеобщие выборы.

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