Блокируют трамвайные пути и жгут полицейские участки: Что происходит во Франции после подписания Макроном пенсионного закона

Люди выходят на улицу из-за подписанного президентом Макроном закона о пенсионной реформе Фото: REUTERS

В ряде городов Франции продолжаются массовые протесты. Люди выходят на улицу из-за подписанного президентом Макроном закона о пенсионной реформе, предусматривающего повышение пенсионного возраста. Теперь французы смогут уходить на пенсию не по достижению 62-летнего возраста, как это было ранее, а на два года позже.

Фото: REUTERS

Протесты, начавшиеся еще в январе, переросли в беспорядки и столкновения с силами правопорядка.

В Париже демонстранты собрались у здания мэрии, они поджигали мусорные баки, стулья и столы заведений общепита, велосипеды. Полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ. Более 100 человек были задержаны.

В Нанте демонстранты развели костры на трамвайных путях, в Ренне они подожгли дверь полицейского участка.

Фото: REUTERS

До принятия вызвавшей протесты реформы пенсионный возраст во Франции был самым низким среди развитых стран. На содержание пенсионеров французское правительство пока что тратит порядка 14% своего ВВП, находясь вместе с Италией и Грецией в тройке европейских лидеров по этому показателю.

Фото: REUTERS

Подписание закона президентом без обсуждения в парламенте стало возможно благодаря решению Конституционного совета Франции, что допускает законодательство Пятой республики. СМИ называли это большой победой Макрона. Но почти четыре месяца возглавляемому им правительству приходится руководить страной, охваченной забастовками и массовыми акциями протеста.